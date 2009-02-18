صدور 1800 مجوز قالبیافی در بابل

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، عباس خجسته بعد از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان اداره صنایع و توسعه روستایی بابل اظهار داشت: همچنین در خصوص تشکیل شرکتهای تعاونی قالیبافان در بابل و بندپی، بلوک سازان، شالیکوبی داران، واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی دارای پروانه و جواز تاسیس، صنایع کانی و تبدیلی، صنایع سلولزی و شیمیایی، صنایع فلزی و صنایع نساجی بیش از 500 مجوز صادر شد.

خجسته مجموع کارت شناسایی صادره تا سال 1383 را 111 مورد عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل، صدور 12مورد پروانه بهره برداری، 20 مورد جواز تاسیس، اصلاح ساختار چهار شالیکوبی، تخصیص 205 تن سیمان به واحد صنعتی، و معرفی برای خرید 58 دستگاه انواع ماشین آلات کشاورزی را از جمله عملکرد 9 ماهه اداره صنایع و توسعه روستایی در سالجاری برشمرد.

خجسته، ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی،اصلاح ساختار واحدهای موجود صنایع تبدیلی، مکانیزه کردن فعالیتهای کشاورزی اعم از زراعی، باغی و دامی، تخصیص اعتبارات دراز مدت مناسب اعم از سرمایه ای و اعتبارات سرمایه در گردش را از جمله نیازهای شهرستان بابل در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی عنوان کرد.

