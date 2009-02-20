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۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

تولید "کلانتر 3" به دلیل بازنویسی فیلمنامه به تعویق افتاد

تولید "کلانتر 3" به دلیل بازنویسی فیلمنامه به تعویق افتاد

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "کلانتر 3" به کارگردانی مسعود شاه‌محمدی‌ دلیل تاخیر تولید این پروژه را بازنویسی فیلمنامه ذکر کرد.

اصغر زائری درباره به تعویق افتادن تولید "کلانتر 3" به خبرنگار مهر گفت: شاه‌محمدی چند بار فیلمنامه را بازنویسی کرد و به همین دلیل تولید به تعویق افتاد. البته از چند روز گذشته پیش‌تولید را آغاز کردیم و هنوز زمان تولید مشخص نیست.

سری سوم مجموعه تلویزیونی "کلانتر" در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای برای گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه می‌شود. داستان‌ سری اول و دوم "کلانتر" بیشتر اجتماعی بود، اما سری سوم پلیس‌محور و نقش پلیس در آن پررنگتر است.

مجموعه "کلانتر 3" در کنار مجموعه تلویزیونی "کاکتوس" از معدود پروژه‌های تلویزیون به شمار می‌رود که تاکنون سه سری از آن تولید شده است.

کد مطلب 836523

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