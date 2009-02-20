تولید "کلانتر 3" به دلیل بازنویسی فیلمنامه به تعویق افتاد

اصغر زائری درباره به تعویق افتادن تولید "کلانتر 3" به خبرنگار مهر گفت: شاه‌محمدی چند بار فیلمنامه را بازنویسی کرد و به همین دلیل تولید به تعویق افتاد. البته از چند روز گذشته پیش‌تولید را آغاز کردیم و هنوز زمان تولید مشخص نیست.

سری سوم مجموعه تلویزیونی "کلانتر" در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای برای گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه می‌شود. داستان‌ سری اول و دوم "کلانتر" بیشتر اجتماعی بود، اما سری سوم پلیس‌محور و نقش پلیس در آن پررنگتر است.

مجموعه "کلانتر 3" در کنار مجموعه تلویزیونی "کاکتوس" از معدود پروژه‌های تلویزیون به شمار می‌رود که تاکنون سه سری از آن تولید شده است.