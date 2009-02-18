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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۴۲

اشتاین مایر و زیباری وارد اربیل شدند

اشتاین مایر و زیباری وارد اربیل شدند

وزرای خارجه آلمان و عراق به منظور افتتاح کنسولگری برلین در اربیل وارد این شهر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر روز چهارشنبه به منظور تقویت همکاری ها بین اقلیم کردستان عراق و آلمان وارد این منطقه شد.

اشتاین مایر قرار است کنسولگری آلمان و همچنین یک مدرسه آلمانی را در اربیل افتتاح کند.

در شرایطی که 20 شرکت آلمانی در عراق سرمایه گذاری کرده اند، این اولین سفر یک مقام ارشد دولت آلمان به بغداد و اربیل از زمان حمله آمریکاست.

اشتاین مایر به همراه هوشیار زیباری همتای عراقی خود در فرودگاه عراق مورد استقبال مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و دیگر مقامات محلی قرار گرفت.

کد مطلب 836527

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