کاهش 30 درصدی حجم آّب رودخانه های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله واحد عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بهشهر افزود: باید با مدیریت صحیح در مصرف آب در بخش کشاورزی میزان تنش آبی را به حداقل ممکن برسانیم.

وی با تاکید بر استفاده از تجربیات سال گذشته استان در بخش خشکسالی، از تشویق و ترغیب کشاورزان به عدم کشت شالی در مناطق کم آب، آب تخت و شخم زودهنگام، حفظ تعادل آب زیرزمینی منطقه، استفاده از ظرفیت تاسیسات در دست اجرا و تهیه تجهیزات مورد نیاز کشاورزی را به عنوان راهکارهای جدید جهت مقابله با کم آبی دانست.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به طرح مهم سد وشبکه گلورد نکاء میزان سرمایه گذاری این طرح را بالغ بر 300 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون پیشرفت سد گلورد 28 و پیشرفت شبکه 43 درصد است.

وی بیان داشت: تا پایان سال جاری عملیات اجرایی بدنه سد شروع و در بخش شبکه نیز بخشی از آن به مرور از امسال وارد مدار بهره برداری می شود.

به گفته وی، قصد داریم طی یک برنامه چهار ساله عملیات اجرایی بدنه سد را به اتمام برسانیم.