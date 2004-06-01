صادرات غير نفتي به مرز يك ميليارد دلار رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين مدت ارزش صادرات غير نفتي بدون در نظر گرفتن صادرات چمداني و بازارچه اي به رقم 860 ميليون دلار رسيد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 19.8 درصد افزايش نشان مي دهد.

در دو ماهه امسال ميزان صادرات چمداني شش ميليون دلار و صادرات از بازارچه هاي مرزي 55.8 ميليون دلار بوده است.

در اين مدت همچنين، متوسط قيمت هر تن كالاهاي صادراتي در اين مدت 361.7 دلار بوده كه 8.2 درصد افزايش نشان مي دهد.

ميزان وزني صادرات غير نفتي در فروردين و ارديبهشت ماه امسال دو ميليون 379 هزار تن بوده كه 10.5 درصد در مقايسه باسال قبل رشد داشته است.

براساس اين گزارش افزايش وزني و ارزشي صادرات غير نفتي به دليل افزايش قيمت جهاني محصولات بخش كشاورزي ، مواد معدني و بخش فرش و صنايع دستي مي باشد.

در اين مدت همچنين بيشترين افزايش قيمت مربوط به مواد معدني و كمترين افزايش قيمت صادرات مربوط به بخش صنعت و پتروشيمي بوده است.

در دو ماه نخست سالجاري گروه كالايي صنعت و پتروشيمي با 81.5 درصد از وزن و 67.8 درصد از ارزش كل صادرات غير نفتي بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص داد و پس از آن بخش كشاورزي با4.9 درصد از وزن و 20.6 درصد از ارزش كل صادرات قرار دارد.