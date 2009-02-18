57 درصد ظرفیت فرودگاه اردبیل بلااستفاده است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ فتاح رضوانی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری در محل فرودگاه اظهار داشت: هم اکنون تنها 43 درصد ظرفیت فرودگاه اردبیل مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ظرفیت خالی این فرودگاه به دلیل عدم برقراری پروازهای خارجی، سیاحتی و زیارتی بوده که امیدواریم شرکت های هواپیمایی با راه اندازی پروازهای خارجی و داخلی به ویژه پروازهای سیاحتی مناطق قفقاز از این ظرفیت استفاده نمایند.

مدیر کل فرودگاه های استان افزود: فرودگاه اردبیل با دارا بودن تجهیزات و امکانات پیشرفته نظیر ILC، WOR ، NOB و DME در بین فرودگاه های هم سطح خود در جایگاه اول قرار داشت و ضروری است از این امکانات بیشترین بهره برداری صورت گیرد

وی با بیان اینکه این فرودگاه از لحاظ خدمات پشتیبانی،‌ تجهیزات ایمنی‌، مراقبت پرواز‌، امکانات مخابراتی و هواشناسی در سطح استانداردهای جهانی قرار داد،‌ تصریح کرد: درحال حاضر فرودگاه اردبیل توانایی کنترل پروازهای داخلی و خارجی را به صورت شبانه روزی دارد.

رضوانی در ادامه با اشاره به انجام 26 پرواز هفتگی در فرودگاه اردبیل یادآور شد در شش ماهه اول امسال بیش از یک هزار و 135 پرواز از این فرودگاه انجام شده بود که قابل توجه می باشد.

وی همچنین در بیان علت لغو زیاد پروازها از این فرودگاه،‌ مشکلات شرکت های هواپیمایی،‌ نقص فنی هواپیما،‌ شرایط نامساعد جوی و اقلیمی منطقه و... را از جمله دلایل عمده لغو پروازهای فرودگاه اردبیل عنوان کرد.

مدیر کل فرودگاه‌های استان در پایان با اشاره به برقراری پرواز مستقیم اردبیل – مشهد متذکر شد با هماهنگی شرکت های هواپیمایی کشور تلاش می کنیم پرواز مستقیم اردبیل – عتبات عالیات و سوریه را از اوایل سال آینده راه اندازی نمایند.