بستر حضور طلاب جوان در مدارس مازندران آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام ابوالقاسم کاوه عصر چهارشنبه در حاشیه همایش طلاب واقف استان در آمل با اشاره به نقش حوزه های علمیه در تعمیق فرهنگ اسلامی درمیان دانش آموزان ، از فراهم شدن سازوکار های لازم برای بهره گیری از حضور طلاب جوان در مدارس استان خبرداد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته نقش حوزه های علمیه در آموزش و پرورش کمرنگ بوده است، گفت: استفاده از تمامی ظرفیت های حوزه های علمیه و طلاب در تعلمیم و تربیت دانش آموزان یکی از برنامه های این دبیرخانه است.

دبیر ستاد همکاری های حوزه علمیه با سازمان آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر بهره گیری دستگاه تعلیم و تربیت از حوزه های علمیه تصریح کرد: حوزه های علمیه می توانند نقش تأثیر گذاری در تعمیق و گسترش معارف دینی در دانش آموزان ایفا کنند .

کاوه با یاد آوری این نکته ‌که تاکنون برنامه مشخصی برای بکارگیری ظرفیت طلاب در مدرسه تدوین نشده بود خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر سازوکارهای لازم در این بخش فراهم شده است.

وی تدوین برنامه های اصولی برای استفاده بهینه از ظرفیت حوزه های علمیه و طلاب در دستگاه تعلیم و تربیت را یکی از مهمترین وظایف ستاد همکاری های حوزه های علمیه با سازمان آموزش پرورش عنوان کرد.

وی همچنین از ایجاد ستادهای همکاری حوزه علمیه با آموزش و پرورش در شهرستان های استان خبر داد و افزود: تاکنون در این بخش جلسات مختلفی با نماینده ولی فقیه در مازندران و رییس این ستاد برگزار شده است.