شکست استقلال از بزرگی این تیم کم نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پیروانی عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران افزود: استقلال امروز بازی خوبی به نمایش گذاشت اما در روزی که هر دو تیم خوب بودند مقاومت توانست از موقعیت های خود بهتر استفاده کند.

وی تصریح کرد: ما یک هفته یعنی از بازی استقلال مقابل پیروزی بازی این تیم را زیر نظر گرفته و آنها را به خوبی تحلیل کرده بودیم و می دانستیم که استقلال به طور معمول از گوشه های زمین حمله میکند از این رو بازیکنان مقاومت به طور مناسبی توانستند این نواحی را کنترل کنند.

سرمربی تیم مقاومت سپاسی شیراز تاکید کرد: در عین حال قبل از بازی نیز به بازیکنان خود متذکر شده بودم که یا باید این بازی را واگذار کنیم یا پیروز از میدان بیرون رویم که در نهایت بازیکنان موفق شدند با تاکتیک پذیری خود بازی را به سود تیم به پایان برسانند.

مدیران دیر به یاد برق افتادند

پیروانی در ادامه سخنان خود گفت: در عین حال بابت تیم برق شیراز متاسفم که در این شرایط نامطلوب قرار گرفته و مدیران استان فارس پس از گذشت این زمان زیاد به یاد تیم افتادند.

سرمربی تیم مقاومت شیراز اضافه کرد: مدیران و مسئولان ورزشی استان فارس خیلی دیر متوجه شدند که باید به تیم برق کمک کنند اما در عین حال همگی بخشها برای نجات این تیم از خطر سقوط باید همکاریهای لازم را داشته باشند.