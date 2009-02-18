افتتاح فاز چهارم توسعه و تولید کنسانتره معدن چادرملو توسط رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، رئیس جمهور خط چهارم توسعه و تولید کنسانتره معدن چادرملو را افتتاح کرد.

ظرفیت فاز چهارم این معدن 700/1 میلیون تن در سال است که 70 درصد این پروژه توسط ایرانی ها و 30 درصد توسط خارجی ها انجام شده، این اقدام در حالی صورت می گیرد که 3 فاز قبلی معدن بطور کلی توسط خارجی ها به انجام رسیده بود.

با بهره برداری از فاز چهارم این معدن مجموعه ظرفیت تولید معدن چادرملو در سال 7 میلیون تن کنسانتره خواهد بود.

پس از بهره برداری از این فاز ، رئیس جمهور از معدن بازدید کرد و با دست اندرکاران و کارگران این پروژه به گفتگو پرداخت.

بنابراین گزارش همچنین در مسیر حرکت، رئیس جمهور با مردم بخش بهارآباد که در مسیر این معدن واقع شده نیز دیدار و گفتگو کرد.