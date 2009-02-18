اسامی برای تیم استقلال مقابل مقاومت بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، امیر قلعه نویی عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل مقاومت سپاسی در جمع خبرنگاران افزود: امروز تیم استقلال در مقابل مقاومت حرفی برای گفتن نداشت و این نوع بازی نیز در حد و اندازه استقلال نبود، در حالیکه ما از موقعیتهای خود به طور مناسبی استفاده نکردیم مقاومت موفق شد موقعیتهای خود را به گل تبدیل کند.

وی در ادامه با اشاره به قضاوت بازی نیز بیان کرد: اگر پس از این شکست نسبت به داوری بازی قضاوتی انجام دهم به طور حتم این موضوع مطرح می شود که به خاطر شکست تیم چنین ارزیابی داشتم اما باید گفت که برخی از سوتهای داور جریان بازی را به زمین استقلال انتقال می داد.

سرمربی تیم استقلال تهران همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که در خصوص لغو بازی در حمایت از تیم ملی پرسید، گفت: اگر سایر تیمها با این کار موافق باشند ما نیز اعتراضی نداریم زیرا تیم ملی بازیهای سختی پیش رو دارد و همه تیمهای ایران باید تیم ملی را مورد حمایت خود قرار دهند.

قلعه نویی در ادامه مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اظهار نظر سرپرست تیم استقلال مبنی بر اینکه استان فارس ظرفیت برخورداری دو تیم لیگ برتری را ندارد، افزود: در این خصوص اظهار نظری ندارم زیرا هرکس پاسخگوی اظهارات خودش است.

به گزارش خبرنگار مهر، در خلال مصاحبه قلعه نویی دخالتهای اطرافیان و همراهان وی موجبات درگیری لفظی و ناراحتی خبرنگاران را فراهم کرد.