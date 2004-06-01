  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ خرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۳۱

براساس اعلام شعب

اعضاي كميسيون تحقيق مجلس هفتم مشخص شدند

در جلسه علني عصر امروز شعب 15 گانه مجلس، اعضاي كميسيون تحقيق مجلس هفتم مشخص شد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، اسامي اعضاي اصلي و علي البدل كميسيون تحقيق به اين شرح است:

شعبه يك مرتضي تمدن عضو اصلي- جعفر ملي راهب عضو علي البدل
شعبه دو حميد سفارت عضو اصلي - محمد عاشوري عضو علي البدل
شعبه سه حسين آفريده عضو اصلي - عبدالرضا معيري عضو علي البدل
شعبه چهار داريوش منفرد عضو اصلي - عباسعلي رستمي ثاني عضو علي البدل
شعبه پنج عماد افروغ عضو اصلي - سيدعبدالحميد شجاع  عضو علي البدل
شعبه شش حسين علي قاسم زاده عضو اصلي - رضا آشتياني  عضو علي البدل
شعبه هفت سلمان خدادادي عضو اصلي - مجيد ناصري  عضو علي البدل
شعبه هشت ولي رعيت عضو اصلي - سيدحسن شجاعي  عضو علي البدل
شعبه نهم عزت الله يوسفيان عضو اصلي - حسين حسيني  عضو علي البدل
شعبه دهم هاشم حجازي فر عضو اصلي - سيدقباد مرتضوي  عضو علي البدل
شعبه يازدهم  محمدخوش چهره عضو اصلي - عبدالصمد رستاد  عضو علي البدل
شعبه دوازدهم علي احمدي عضو اصلي - رفعت بيات  عضو علي البدل
اسامي اعضاي اصلي شعب سيزده تا پانزده نيز به اين شرح است :
علي نباتي - عباس رجايي - محمدتقي رهبر - سيدعبدالله حسيني - مهدي كوچك زاده - جهانبخش امين.

کد مطلب 83662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها