اعضاي كميسيون تحقيق مجلس هفتم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، اسامي اعضاي اصلي و علي البدل كميسيون تحقيق به اين شرح است:
شعبه يك مرتضي تمدن عضو اصلي- جعفر ملي راهب عضو علي البدل
شعبه دو حميد سفارت عضو اصلي - محمد عاشوري عضو علي البدل
شعبه سه حسين آفريده عضو اصلي - عبدالرضا معيري عضو علي البدل
شعبه چهار داريوش منفرد عضو اصلي - عباسعلي رستمي ثاني عضو علي البدل
شعبه پنج عماد افروغ عضو اصلي - سيدعبدالحميد شجاع عضو علي البدل
شعبه شش حسين علي قاسم زاده عضو اصلي - رضا آشتياني عضو علي البدل
شعبه هفت سلمان خدادادي عضو اصلي - مجيد ناصري عضو علي البدل
شعبه هشت ولي رعيت عضو اصلي - سيدحسن شجاعي عضو علي البدل
شعبه نهم عزت الله يوسفيان عضو اصلي - حسين حسيني عضو علي البدل
شعبه دهم هاشم حجازي فر عضو اصلي - سيدقباد مرتضوي عضو علي البدل
شعبه يازدهم محمدخوش چهره عضو اصلي - عبدالصمد رستاد عضو علي البدل
شعبه دوازدهم علي احمدي عضو اصلي - رفعت بيات عضو علي البدل
اسامي اعضاي اصلي شعب سيزده تا پانزده نيز به اين شرح است :
علي نباتي - عباس رجايي - محمدتقي رهبر - سيدعبدالله حسيني - مهدي كوچك زاده - جهانبخش امين.
نظر شما