الياور : تمام تلاش خود را براي بازگشت حاكميت كامل به عراقي ها بكارخواهم گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، در اين مراسم كه لحظاتي پيش به پايان رسيد ، رئيس جمهور جديد عراق ، نخست وزير، معاونان رئيس جمهور و رئيس كميته عالي كنفرانس ملي عراق در سخناني بر انجام تلاش هاي جدي براي پس گرفتن حاكميت كامل و ساخت عراق ايمن و باثبات و شكوفا تعهد دادند.

غازي الياور رئيس جمهور جديد عراق كه قرار است اولين حكومت پس از سرنگوني رژيم صدام را اداره كند، در سخناني تاكيد كرد تمام تلاش هاي خود را براي بازگشت حاكميت كامل به عراقي ها و ساخت عراقي يكپارچه و باثبات بكارخواهد گرفت.

غازي الياور با تاكيد بر لزوم تلاش همه مسوولين جديد عراق براي سازندگي و ايجاد عراق فدرال و يكپارچه ، برقراري دمكراسي بر ضرورت برنامه ريزي و آماده سازي براي برگزاري انتخابات فراگير، سالم و رقابتي و آزاد جهت تشكيل حكومت ملي واقعي بر مبناي قانون اساسي دايمي عراق تاكيد كرد.

در ادامه ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهور عراق نيز در سخناني گفت ما به تحقق پيشرفت در تمام زمينه ها در عراق چشم دوخته ايم و تمام تلاش هاي خود را در اين زمينه بكار خواهيم گرفت.

روز شاوز ديگر معاون رئيس جمهور نيز در سخناني بر تلاش براي ساخت عراق دمكراتيك ، آباد و باثبات و يكپارچه و فدرالي تاكيد كرد.

در ادامه فواد معصوم رئيس كميته عالي كنفرانس ملي عراق به شرح وظايف كنفرانس ملي عراق پرداخت.

اين كنفرانس با شركت تمام اعضاي احزاب و طوايف و طيف هاي مختلف عراق برگزار مي شود تا ازميان اعضاي شايسته و باتجربه مجلس ملي عراق را تشكيل دهد.

وي ، نظارت بر عملكرد حكومت انتقالي عراق و رئيس جمهور، نخست وزير، معاونين و اعضاي كابينه ، تصويب بودجه عمومي سال 2005 را از مهمترين وظايف مجلس ملي عراق اعلام كرد.

فواد معصوم در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد روابط خارجي عراق بر اساس اصول بين الملل و با كشورهاي همسايه بر اساس اصل حسن همجواري و دخالت نكردن در امور داخلي بناخواهد شد.

اياد علاوي نخست وزير دولت جديد عراق نيز در سخناني تاكيد كرد : ما هرگز نمي خواهيم عراق تحت اشغال باشد.

علاوي گفت: به زودي وزير امور خارجه به نيويورك خواهد رفت تا تصويب يك قطعنامه اي را كه بر ضرورت واگذاري كامل حاكميت به عراقي ها مورد تاكيد قرار دهد، خواستار شود و براي آن تلاش كند.

علاوي افزود: براي انتقال كامل حاكميت به ملت عراق تلاش مي كنيم.

نخست وزير آينده عراق گفت: با همپيمانان خود براي آماده كردن تدابير امنيتي وارد مذاكره خواهيم شد.

وي گفت عراق براي مبارزه با دشمنان خود نياز به كمك جامعه بين الملل دارد.

علاوي گفت پس از برقراري ثبات و امنيت كامل و توانايي كامل دولت عراق درهمه زمينه ها نيروهاي چند مليتي عراق را ترك خواهند گفت كه ما جا دارد از تمام تلاش هاي آنها به ويژه آمريكايي ها در آزاد سازي عراق از چنگال رژيم منفور و ظالم صدام تشكر وقدرداني كنيم.

نخست وزير جديد عراق افزود: دولت تمام تلاش هاي خود را براي برقراري امنيت كامل در عراق بكار خواهد گرفت.

وي بهبود اوضاع اقتصادي و وضع معيشتي مردم ، افزايش درآمد سرانه، افزايش ارزش پول ملي عراق را از اولويت هاي مهم خود اعلام كرد.

علاوي در پايان متعهد شد دولت جديد عراق تمام تلاش هاي خود را براي ساخت عراق جديد و باثبات و ايمن كه با همسايگانش نيز همكاري و تعامل سازنده داشته باشد، بكار خواهد گرفت.

در ادامه اعضاي كابينه جديد عراق نيز معرفي شدند.

همچنين در پايان اين مراسم ، غازي الياور رئيس جمهور جديد عراق، حوادث تروريستي و انفجارهاي امروز را در عراق محكوم كرد.

