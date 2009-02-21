اجرای کامل قانون استقلال دانشگاهها/ تسریع در اجرای حمایت از دانشجویان دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونان آموزشی دانشگاههای سراسر کشور در سی و هفتمین گردهمایی که با محوریت " تحول گرائی در آموزش عالی " در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد نتایج طرح پژوهشی تحول راهبردی نظام آموزش عالی و همچنین راهبردها و احکام مرتبط با آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه در ارتباط با اهداف سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

معاونین آموزشی دانشگاههای سراسر کشور در این نشست در جهت تداوم بخشیدن به پیشرفتها برای رسیدن به جایگاه اول علمی و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی به مواردی تأکید کرده و طی بیانیه ای اعلام کردند: نظر به اینکه بخش اعظم طرحهای پژوهشی در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاهها ارائه می شود، افزایش اعتبارات بخش آموزش عالی و تحقیقات در بودجه سال 1388 کل کشور تا حدود مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و با هدف توسعه تحصیلات تکمیلی و تحقق به موقع اهداف سند چشم انداز مورد تأکید است.

شرکت کنندگان در نشست، دستاوردهای علمی سالهای اخیر کشور را نشأت گرفته از استقلال دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی ارزیابی کردند و به همین لحاظ بر اجرای کامل بند الف ماده 49 در برنامه چهارم توسعه و تجدید موضوع در برنامه پنجم توسعه تأکید دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به نقش و جایگاه دانشجویان دوره دکتری در اجرای طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز کشور، تسریع در ابلاغ و اجرای طرح حمایت از دانشجویان دکتری به عنوان عصاره برگزیدگان آموزش عالی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

نظر به اهمیت مراودات و تعاملات علمی بین المللی در پیشبرد برنامه توسعه علمی کشور شرکت کنندگان در نشست، تسهیل در ساز و کارهای اجرایی توسعه روابط علمی بین المللی، فراهم آوردن زمینه جذب دانشجویان خارجی، اجرای دوره های آموزشی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک و تبادل دستاوردهای علمی با مراکز معتبر علمی جهانی را خواستار شدند.

با توجه به توسعه ظرفیتهای دانشگاهی و افزایش دسترسی به آموزش عالی، تأمین امکانات لازم برای ایجاد زیر ساخت های لازم، اعطای تسهیلات ویژه برای جذب اعضای هیأت علمی توانمند، زمینه سازی برای اصلاح هرم هیئت علمی و اصلاح آیین نامه های آموزشی در جهت ارتقای کیفیت مورد تأکید قرار گرفت.

شرکت کنندگان در نشست با توجه به نقش کلیدی آموزش در توسعه علمی کشور، نامگذاری هفته دوم اردیبهشت ماه را به عنوان هفته آموزش خواستار شدند.

معاونین آموزشی دانشگاهها در این نشست ضمن گرامیداشت رشادت ها و از خودگذشتگی های مردم رنج کشیده استان خوزستان در جریان 8 سال دفاع مقدس به منظور جبران کاستی های ناشی از جنگ تحمیلی، تقویت نهادهای آموزش عالی استان را مورد تأکید قرار دادند.

سی و هفتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی کشور طی روزهای سی ام بهمن و اول اسفندماه 1387 در محل دانشگاه شهید چمران برگزار شد.