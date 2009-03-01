جهانگیر کوثری درباه وضعیت اکران "کتونی سفید" در سینماهای تهران به خبرنگار مهر گفت: این روزها سینماها پس از برگزاری جشنواره دوران رکود را سپری می‌کنند. برگزاری دو فوتبال مهم ایران و کره و استقلال و پرسپولیس و پس از آن اربعین حسینی اجازه نداد سینماها در این مدت با گروه گسترده تماشاگران مواجه باشد.

وی درباره تدبیری که برای رفع این مشکل اندیشیده شده گفت: دانش‌آموزان نوجوان می‌توانند مخاطبان جدی این فیلم سینمایی باشند، به همین خاطر با آموزش و پروش گفتگو کردیم تا به این شکل امکان ارائه بلیت‌‌های نیم‌بها به دانش‌آموزان فراهم شود و خوشبختانه با نگاه مساعد مسئولان آموزش و پرورش این خواسته تحقق پیدا می‌کند.

تهیه‌کننده "کتونی سفید" با اشاره به تبلیغات این فیلم گفت: تبلیغات دستگیره اتوبوس شکلی تازه از تبلیغات است که تصور می‌کنم به خوبی جواب بدهد و تبلیغی موفق باشد، تیزرهای تلویزیونی فیلم نیز پخش می‌شود.

کوثری درباره زمان اکران فیلم گفت: مطمئناً این زمان فرصت ایده‌آل من برای اکران نیست اما از آنجا که اغلب زمان‌های مناسب به نمایش فیلم‌های عامه‌پسند تعلق دارد، اکران فیلم‌های فرهنگی همواره با دشواری‌هایی همراه است که "کتونی سفید" نیز به دور از این مشکلات نبوده است.

وی مخاطب این فیلم را فقط نوجوانان ندانست و یادآور شد که این کار می‌تواند با گروههای سنی بزرگسال نیز ارتباط برقرار کند. طبق گفته کوثری قرارداد اکران "کتونی سفید" به مدت چهار هفته منعقد شده است.