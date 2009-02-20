زمان مسابقات تیم ملی در مقدماتی والیبال جام جهانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا داورزنی پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران در آمل اظهار داشت: تیم ملی در روزهای دوم، سوم و چهارم خرداد ماه آینده در تهران میزبان تیم های هند، پاکستان و قطر است.

وی قرار گرفتن ایران در این گروه در این مرحله را ایده آل خواند و گفت: البته تیم ملی هیچ یک از حریفان خود را دست کم نمی گیرد و با قدرت در این رقابت ها حاضر می شود.

داورزنی با بیان اینکه از این گروه دو تیم به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا صعود می کنند، تصریح کرد: در مرحله سوم تیم های چین، استرالیا، ژاپن و کره حضور دارند که رقابت اصلی ایران با این چهار تیم آسیایی است.

رئیس فدراسیون والیبال از تیم ملی بلغارستان به عنوان یکی از حریفان مهم و جدی دیدارهای تدارکاتی در راه آماده سازی تیم ملی برای بازیهای مقدماتی جام جهانی نام برد و افزود: تیم ایران پیش از بازی های مقدماتی جام جهانی در تهران و پایتخت بلغارستان اردوی تدارکاتی و بازی دوستانه برگزار خواهد کرد.

رقابتهای جام جهانی والیبال 2010 به میزبانی ایتالیا برگزار می شود.