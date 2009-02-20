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۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

سمینار علمی آموزشی نانو در خرم آباد برگزار شد

سمینار علمی آموزشی نانو در خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سمینار علمی آموزشی نانو روز گذشته در سالن پژوهشسرای دانش آموزی ناحیه 2 خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم آباد در حاشیه برگزاری این سمینار به خبرنگار مهر گفت: این سمینار یک روزه با حضور 140 نفر دانش آموز دختر و پسر در قالب ۱۲۰ نفر دانش آموز دختر و ۲۰ نفر دانش آموز پسر از برگزیدگان علمی و پژوهشی رشته های تجربی و ریاضی برگزار شده است.

منصور بازگیر با تشریح اهداف برگزاری این سمینار، یادآور شد: هدف از برگزاری سمینار علمی آموزشی نانو آشنایی بیشتر دانش آموزان با فناوری نانو، بروز خلاقیت و نوآوری دانش آموزان در این زمینه، فراهم آوردن زمینه های مشارکت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهش های علمی و منطقه ای و اهمیت تحقیق و پژوهش در زمینه نانو بوده است.

به گزارش مهر در ادامه این سمینار یک روزه نماینده شرکت پژوهشگران نانو فناوری تهران به تشریح ابعاد علمی - آموزشی فناوری نانو برای دانش آموزان پرداخت.

کد مطلب 836948

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