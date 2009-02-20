سمینار علمی آموزشی نانو در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم آباد در حاشیه برگزاری این سمینار به خبرنگار مهر گفت: این سمینار یک روزه با حضور 140 نفر دانش آموز دختر و پسر در قالب ۱۲۰ نفر دانش آموز دختر و ۲۰ نفر دانش آموز پسر از برگزیدگان علمی و پژوهشی رشته های تجربی و ریاضی برگزار شده است.

منصور بازگیر با تشریح اهداف برگزاری این سمینار، یادآور شد: هدف از برگزاری سمینار علمی آموزشی نانو آشنایی بیشتر دانش آموزان با فناوری نانو، بروز خلاقیت و نوآوری دانش آموزان در این زمینه، فراهم آوردن زمینه های مشارکت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهش های علمی و منطقه ای و اهمیت تحقیق و پژوهش در زمینه نانو بوده است.

به گزارش مهر در ادامه این سمینار یک روزه نماینده شرکت پژوهشگران نانو فناوری تهران به تشریح ابعاد علمی - آموزشی فناوری نانو برای دانش آموزان پرداخت.