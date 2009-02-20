صعود تیم ملی به جام جهانی در اولویت است / همه با تعطیلی لیگ موافقند

مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد لغو مسابقات روز نخست فروردین ماه برای حمایت از تیم ملی گفت: به شخصه با لغو رقابت های لیگ برتر مخالف هستم زیرا برگزار نشدن مسابقات مشکلات تیم ها را مضاف تر می کند اما وضعیت تیم ملی پس از بدست نیاوردن نتایج خوب در بازی های گذشته مناسب نیست و نتیجه گرفتن این تیم برابر عربستان بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه نباید لیگ را به بهانه های مختلف تعطیل کرد، افزود: با توجه به اینکه من به برنامه ریزی مطلوب و اجرای صحیح آن اعتقاد دارم اما راه یافتن تیم ملی به جام جهانی باعث رشد و ارتقای فوتبال ایران می شود و اگر لغو بازی ها به نفع تیم ملی باشد، همه با آن موافقت خواهند کرد.

قائم مقام باشگاه سپاهان در مورد نتیجه نهایی ارسال مدارک بازیکنان این تیم به AFC اظهار داشت: همانطور که گفتم ما برخلاف تیم های دیگر هیچ مشکلی نداشتیم و به خاطر اینکه بازیکنان عراقی ما اصلا کارت ملی ندارند، AFC ایراداتی گرفت که بلافاصله آنها را رفع کردیم و در نهایت AFC مدارک نهایی این بازیکنان را تائید کرد تا مشکلات ما کاملا برطرف شود.

تابش همچنین در مورد پیروزی تیم فوتبال سپاهان برابر برق شیراز اظهار داشت: تیم های انتهای جدول همیشه انتحاری بازی می کنند و به همین دلیل کسب پیروزی برابر آنها سخت تر می شود اما با تلاش بازیکنان توانستیم 3 امتیاز این دیدار را کسب کنیم.

وی در مورد 2 بازی آینده تیم فوتبال این باشگاه برابر پیکان و پرسپولیس تاکید کرد:همه بازی های لیگ دشوار است اما ما مرد روزهای سخت هستیم و با تلاش کادر فنی و بازیکنان با پیروزی در این دو دیدار به رده های بالاتر جدول دست پیدا خواهیم کرد.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان در پایان با بیان اینکه نویدکیا با یک هفته استراحت به شرایط مطلوب باز می گردد، گفت: نویدکیا می تواند نقش تعیین کننده ای را در تیم ملی ایفا کند. با صراحت می گویم کاری را که محرم در زمین می کند، درحال حاضر هیچ بازیکنی در ایران قادر به انجام آن نیست و اگر وی در اوج آمادگی باشد، می تواند به تیم ملی کمک کند.