در پی جدایی دوباره حامد حدادی از لیگ NBA آمریکا و تیم ممفیس گریزلیز و پیوستن این بازیکن ایرانی به تیم داکوتاویزاردز در مسابقات دی – لیگ محمدرضا مشحون به خبرنگار مهر گفت: این رفت و آمدها نه تنها چیزی از ارزشهای حدادی کم نمیکند، بلکه در آیندهای نزدیک موجب ارزشمندتر شدن این بازیکن هم میشود.
وی تصریح کرد: حامد درهیچ شرایطی نباید گذشته خود را و اینکه در کجا و چه تیمی بوده و اینک در کجای بسکتبال دنیا دست به توپ میشود، فراموش کند. حدادی زمانی در خوزستان بازی میکرد، دو سال پیش هم افتخارش حضور در ترکیب تیم مدعی تهرانی بود. اما امروز این بازیکن موقعیت بازی در جایی را پیدا کرده که حرف اول و آخر را در بسکتبال دنیا میزند.
رئیس سازمان تیمهای ملی بسکتبال افزود: حامد نباید فراموش کند که امروز به عنوان اولین ورزشکار ایرانی و چهارمین بسکتبالیست آسیا با کسانی زندگی و ورزش میکند که از آب خوردن و خرید کردنشان گرفته تا ورزش کردنشان حرفهای است. حدادی بداند که برای بقا در چنین شرایطی باید بیشتر یاد بگیرد و بیشتر تمرین کند تا حرفهای تراز آنچه است، شود.
وی اظهارداشت: جدایی از لیگ NBA با وجود اینکه برای بار دوم اتفاق افتاده است، نباید باعث افت روحی این بازیکن شود. اگر حدادی قیاسی منطقی بین گذشته خود و وضعیت امروزش داشته باشد هرگز از بازگشت به رقابتهای دی – لیگ ناراحت نمیشود. بلکه باید از حضور در این مسابقات و بازی برای تیم داکوتا جهت رسیدن هرچه سریعتر به تکامل لازم و پیشرفت بیشتر برای بازی در سطح اول بسکتبال دنیا یعنی NBA استفاده کند.
مشحون با تاکید بر کیفیت بسیار بالای مسابقات بسکتبال حرفهای آمریکا خاطرنشان کرد: حتی لیگ دسته دوم آمریکا هم در سطحی به مراتب بالاتر از رقابتهای باشگاهی اروپا برگزار میشود. حدادی باید بابت موقعیتی که برای بازی در NBA به دست آورده خدای خود را شاکر باشد و برای رسیدن به پیشرفتی بیشتراز آنچه مورد نیاز ستاره آسیا است، تلاش کند.
"نیمکت نشینی حامد حدادی در آمریکا تاثیری در تصمیم برای دعوت از وی به اردوهای تیم ملی نگذاشته است؟"
رئیس سازمان تیمهای ملی در پایان و درپاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: حامد ستاره بسکتبال آسیاست. او دومین ریباندر المپیک پکن معرفی شد. پس حاضریم برای حضورش در ترکیب تیم ملی منت بکشیم.
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