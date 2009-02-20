دستیابی به دانش فنی تولید 8 دارو در کشور

سید مسعود آقایانی مدیر روابط عمومی پارک فناوری سمنان با اعلام این مطلب گفت: شرکت "شکور" مستقر در پارک فناوری سمنان با هدف تولید داروهای حد وسط فعالیتهای خود را آغاز کرد.

وی افزود: این شرکت با دستیابی به دانش فنی برخی از داروها موفق به بومی سازی و تولید برخی از داروهای مورد نیاز در کشور شده است.

آقایانی اظهار داشت: محققان این شرکت با دستیابی به دانش فنی، موفق به تولید و بومی سازی داروهایی چون " گابا پنتین"، "اسپیرونلاکتون"، "ایبوپروفن"، "میتیل دوپا"، " جمفیبروزیل"، "سوماتریپتان سوکسینات"، "انالاپریل" و لیزینوپریل" شده اند.

وی تاکید کرد: این داروها دارای تایید GMP از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.