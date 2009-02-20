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۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دستیابی به دانش فنی تولید 8 دارو در کشور

دستیابی به دانش فنی تولید 8 دارو در کشور

محققان پارک فناوری سمنان کشور موفق به دستیابی به دانش فنی تولید برخی از داروها در کشور شدند.

سید مسعود آقایانی مدیر روابط عمومی پارک فناوری سمنان با اعلام این مطلب گفت: شرکت "شکور" مستقر در پارک فناوری سمنان با هدف تولید داروهای حد وسط فعالیتهای خود را آغاز کرد.

وی افزود: این شرکت با دستیابی به دانش فنی برخی از داروها موفق به بومی سازی و تولید برخی از داروهای مورد نیاز در کشور شده است.

آقایانی اظهار داشت: محققان این شرکت با دستیابی به دانش فنی، موفق به تولید و بومی سازی داروهایی چون " گابا پنتین"، "اسپیرونلاکتون"، "ایبوپروفن"، "میتیل دوپا"، " جمفیبروزیل"، "سوماتریپتان سوکسینات"، "انالاپریل" و لیزینوپریل" شده اند.

وی تاکید کرد: این داروها دارای تایید GMP از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

کد مطلب 837058

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