به گزارش خبرنگار مهر اگر چه هنوز سرشماری در خصوص تعداد لاک پشت های جزایر قشم و کیش و دیگر جزایر ایران انجام نشده است تا احتمال انقراض این لاک پشتهای بین المللی را تایید یا تکذیب کند اما عوامل محیطی و آلاینده های نفتی و صنعتی شدید خلیج فارس که با استناد به اطلاعات بانک جهانی 47 برابر نرم جهانی است، حیات این لاک پشت ها را با تردید مواجه کرده است.

دکتر کهرم استا دانشگاه، ضمن رد احتمال انقراض لاک پشتها در قشم، به عوامل انسانی و شدت آلاینده ها مثل افزایش نور در روستاهای نزدیک به ساحل اطراف جزایر و همچنین آلاینده های نفتی اشاره کرد که لاک پشت ها را با مشکلات فراوانی درگیر کرده است.

این محقق و فعال محیط زیست گفت: لاک پشت ها منحصر به آبهای ایران و خلیج فارس نیستند و در اقیانوس ها پراکنده اند، از اقیانوس هند و کراچی پاکستان می آیند و روی ساحل در خلیج فارس تخم گذاری می کنند، محیط زیست آنها دو گونه است؛ یکی در آب و دیگری در خشکی است.

عوامل محیطی و آلاینده های نفتی و صنعتی شدید خلیج فارس که با استناد به اطلاعات بانک جهانی 47 برابر نرم جهانی است، حیات این لاک پشت ها را با تردید مواجه کرده است

دکتر کهرم به تغذیه، جفت گیری و استراحت لاک پشتها در آبهای شرق و سپس تخم گذاری آنها روی سواحل جنوبی اشاره و اضافه کرد: این لاک پشتها روی ساحل شیب دراز در قشم تخم گذاری می کنند.

آلودگی محیط و گرم شدن آبهای خلیج فارس، جاده های جزیره قشم و اخیرا بلوم جلبکی کشند قرمز و انواع آلاینده های صنعتی و نفتی تنگه هرمز و خلیج فارس از جمله عواملی است که این فعال محیط زیست، از آنها به عنوان تخریب زیستگاه آبی لاک پشتها در کشور یاد می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه، از بین رفتن پلانکتون ها، جلبکها و موجودات ریز آبی در خلیج فارس بر اثر گرما و آلودگی نفتی ناشی از فاصله کم در تنگه هرمز(52 کیلومتر) و همچنین مسمومیت آبی را از عوامل موثر در به خطر افتادن حیات جانوران خلیج فارس و جزایر دانست و گفت: تخم لاک پشت هاعلاوه بر این مشکلات طعمه انسانها، شغال ها و بزمچه ها و سگ ها و ... می شود.

لاک پشتها بعد از تخم گذاری محیط را ترک می کنند و با کنار زدن شن های ساحل از سوی جویندگان، دسترسی به تخم این حیوان کار آسانی است، این در حالی است که بچه لاک پشت های از تخم درآمده در مرحله بعد گرفتار مرغان دریایی، سگ ها و شغال ها می شوند.

کهرم نورانی شدن روستا های نزدیک ساحل را از عواملی دانست که بچه لاک پشت ها را فریب می دهد، چرا که لاک پشت ها به نور حساسند و در جستجوی افق به سوی اب روانه می شوند اما نورمنتشره از برق روستاها، آنها به مسیری اشتباه هدایت می کند که آنها هم ناخواسته و خارج از چرخه حیات طعمه حیوانات و انسانها می شوند، با این حال در جزایر و سواحل دیگر کشورها با کشیدن پرده های مخصوص از انتشار نور برای انحراف مسیر لاک پشتها استفاده می شود.