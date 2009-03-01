"سمفونی ایران" کاوشی در تاریخ موسیقی ایران است

وحید موسائیان درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: موسیقی یکی از دغدغه‌های همیشگی من بوده و فیلم‌های مختلف با موضوع موسیقی ساخته‌ام، اما ساخت "سمفونی ایران" با توجه به جنس کار و گستردگی پژوهش و تحقیق انجام شده تجربه‌ای ویژه برای من بود.



او افزود: فریدون شهبازیان باید سمفونی فیلم را به پایان برساند. آخرین نماهای فیلم زمان اجرای ارکستر فیلمبرداری می‌شود و پس از آن با سپری شدن مراحل فنی این مستند آماده نمایش می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده موسیقی فیلم اسفندماه آماده می‌شود.



موسائیان ادامه داد: با توجه به کاوشی که در این فیلم روی موسیقی اصیل ایرانی کرده‌ایم دوست دارم مخاطب فیلم را ببیند، اما تا پایان مراحل فنی و آماده شدن "سمفونی ایران" نمی‌توانم درباره زمان و شرایط اکران آن تصمیم بگیرم، اما امیدوارم حاصل تلاش چندماهه من و دوستانم در این مستند برای مخاطب جذاب باشد.

مستند"سمفونی ایران" روایت تلاش یک آهنگساز برای ثبت ملودی‌های مناطق مختلف ایران است. این آهنگساز بر مبنای داشته‌های موسیقی بومی و نواحی به مناطق گوناگون ایران سر می‌زند و با موسیقیدان‌های مطرح مقامی گفتگو و آثار آنها را ضبط می کند و در نهایت مجموع این موسیقی‌ها را به عنوان گنجینه موسیقی ایران برای نسل های بعد به یادگار می گذارد.

نادر معصومی فیلمبردار و مازیار شیخ‌محبوبی صدابردار این فیلم هستند. موسائیان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه‌کنندگان فیلم هستند. موسائیان فیلم‌های سینمایی "آرزوهای زمین"،‌ "خاموشی دریا"، "تنهایی باد"، "خانه روشن" و "گوشواره" را کارگردانی کرده است.