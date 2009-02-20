هیئت ورزشی جانبازان و معلولین کرمانشاه در رده پنجم کشوری قرار دارد

سلیمان الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: فدراسیون جانبازان و معلولین کشور در پایان هر نه ماهه نخست سال، نتایج ارزیابی های خود از فعالیتهای هیئتهای استان ها را انتشار می دهد که در ارزیابی های اعلام شده جدید، هیئت جانبازان و معلولین کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت پله صعود داشته است.

وی با اشاره به کسب 230 امتیاز این هیئت در بخش آقایان بر طبق سیستم امتیاز دهی فدراسیون، گفت: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته، فعالیت های بخش آقایان هیئت در زمینه های تدوین و اجرای برنامه های سالانه، تدوین و اجرای تقویم ورزشی سالانه و فعالیتهای مرتبط در زمینه آموزش، درجه "خوب" را کسب کرده است که بهترین وضعیت می باشد.

الهیاری در ادامه با اشاره به عناوین کسب شده توسط ورزشکاران هیئت در بخش آقایان گفت: هیئت جانبازان و معلولین کرمانشاه با معرفی ورزشکاران برتر خود به تیمهای ملی در پیکارهای پارا المپیک و جهانی حضور موفقی داشته است.

وی در ادامه در خصوص فعالیت های بخش بانوان هیئت در 9 ماهه نخست سال 87 نیز بیان داشت: در این بخش نیز در زمینه هایی چون تدوین و اجرای برنامه سالیانه هیئت، تدوین و اجرای تقویم ورزشی، فعالیتهای آموزشی و تعامل با فدراسیون، با 75 امتیاز درجه "خوب " کسب کرده است.

الهیاری تصریح کرد: هم اکنون بیش از 70 درصد از شهرستان های استان تحت پوشش هیئت هستند و برنامه های ورزشی ویژه در سطح این شهرستان ها درحال برگزاری است.

رییس هیئت جانبازان و معلولین استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان در بخش مدیریت و پشتیبانی با کسب 190 امتیاز در میان 31 هیئت کشور رتبه اول را کسب کرده است.