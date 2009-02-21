معابر شهری کرمان بار ترافیکی جاده های ترانزیتی را تحمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استان کرمان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی حمل و نقل کشور و متصل کردن راههای جنوب و جنوب شرق کشور به آسیای میانه و استانهای مرکزی از اهمیت خاصی در بخش ترانزیت جاده ای به خصوص در حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی از بنادر جنوبی و مرزهای شرقی به سایر مناطق کشور برخوردار است.

یکی از ارکان ساختار ترافیکی هر شهر وجود کمربندی خارج از شهر و انتقال بار ترافیکی جاده ای به خصوص در زمینه ماشینهای سنگین از جمله اتوبوس و کامیونهای حمل و نقل بار است که شهر کرمان عملا به دلیل گسترش شهر و عدم تدبیر مسئولان سابق استان در دوره های مدیریتشان از داشتن کمربندی بی بهره است، در واقع مسیری که قبلا به عنوان کمربندی شهر کرمان نامیده می شد امروز با وجود تقاطع های متعدد در مراکز بالقوه جمعیتی شهر به خصوص شهرکهای پر جمعیت قرار گرفته است و عملا کمربندی کرمان به معبر درجه یک شهری تبدیل شده است.

کم عرض بودن این کمربندی در بسیاری از مناطق شهر به خصوص در سه راه "سیلو" سبب شده است در اکثر زمانها در طول شبانه روز در این نقطه از شهر شاهد وجود بار سنگین ترافیک جاده ای در درون شهر باشیم و عدم وجود تقاطعهای غیر همسطح و همچنین عدم وجود پلهای عابر پیاده در مناطق مختلف عملا شرایط بالقوه ای را برای افزایش بار ترافیکی و احتمال وقوع تصادف ایجاد کرده است.

هر چند که در ماههای اخیر اقدامات چشمگیری در زمینه ساخت رینگ عبوری کنار گذر شهر کرمان و خارج کردن کمربندی از داخل شهر انجام شده اما این پروژه ها همچنان به کندی در حال اجرا هستند.

با پیگیریهای استانداری کرمان بودجه ساخت رینگ کنار گذر کرمان در بودجه سال 88 گنجانده شده است و پس سالها به نظر می رسد سرانجام در خصوص ساخت این کمربندی اقدام عملی و اختصاص بودجه ملی انجام خواهد شد.

اما در کوتاه مدت و با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت محصول مناطق جنوبی استان کرمان و افزایش تعداد مسافرتها در ایام نوروز، باید اقدامات عملی و اصولی توسط راهنمایی و رانندگی برای کاهش میزان خطر عبور خودروها به خصوص وسایل نقلیه سنگین انجام شود.

در حال حاضر عملا در بسیاری از تقاطعها با وجود چراغهای خطر راهنمایی و رانندگی، رانندگان به این اعلام توجه لازم را ندارند و بارها شاهد تصادف وسایل نقلیه سبک و حتی عابرین پیاده با ماشینهای سنگین بوده ایم که این مسئله به خصوص در بلوار امام خمینی و تقاطعهای چهار راه بازرگانی و سه راه سیلو در سال جاری سبب بروز تصادفات مرگ بار شده است.

یکی از مهمترین مواردی که موجب کاهش تصادفات در این کمربندی می شود حضور گسترده و موثر پلیس به خصوص در تقاطع ها و کنترل سرعت در این کمربندی است.

اما عملا به دلیل عدم رعایت قانون توسط رانندگان عبوری از ورودی های قسمت جنوبی به ورودی های غربی که مسیر های شرقی و جنوب شرق کشور را به استانهای مرکزی و تهران متصل می کنند شاهد تخلفات گسترده از سوی رانندگان هستیم.

متاسفانه کمربندی کرمان که به یکی از خیابانهای درجه یک شهری کرمان تبدیل شده است بار ترافیک جاده ای بنادر جنوبی و جنوب شرقی کشور از استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مناطق مرکزی کشور و حتی آسیای میانه را تحمل می کند و درنهایت ریسک این افزایش ترافیک و تصادفات مرگبار بخصوص توسط ماشین های سنگین را شهروندان کرمان متحمل شده اند.

در این میان قرار گرفتن انبارهای شرکت نفت، اداره کل راه و ترابری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های کرمان، پایانه حمل و نقل مسافر و اداره کل گمرک استان در مرکز شهر و در نزدیکی مراکز جمعیتی سبب شده است عملا ماشین های سنگین در معابر شهری تردد کنند که در نهایت ترافیک شهری را افزایش می دهد و میزان تصادفات ماشین های سنگین با خودروهای شهری را افزایش داده است.

پایانه مسافربری شهر کرمان نیز در یکی از پر ترافیک ترین مراکز شهر کرمان قرار گرفته است و در واقع به دلیل قرار گرفتن در مرکز بالقوه جمعیتی و قرار گرفتن مراکز تفریحی و تجاری در نزدیکی از پایانه مسافربری ترافیک بسیار سنگین شده است.

هر چند که ساخت پایانه مسافربری شهر کرمان نیز برای حل این مشکل در دست انجام قرار گرفته است و این پروژه آغاز شده اما در ماههای اخیر خبری از اتمام پروژه و بهره برداری از آن داده نشده است.

در این میان به دلیل نبود سامانه های رفاهی و اسکان ماشینهای سنگین در ورودی های شهر کرمان شاهد حضور و توقف ماشین های سنگین در شهر هستیم و این درحالی است که تنها در ورودی غربی کرمان و در فاصله حدود 15 کیلومتری از شهر تنها یک مجموعه رفاهی ماشین های سنگین قرار دارد.

رئیس راهنمایی و رانندگی کرمان نیز در این زمینه می گوید: مشکل کرمان یک معضل اساسی در ساختار ترافیک شهری و جاده ای است و عبور وسایل نقلیه سنگین از معابر درجه یک شهری را افزایش داده است.

سرهنگ علی سلیم نیا با اشاره به افزایش ترافیک به دلیل قرار گرفتن کمربندی در معابر شهری افزود: تردد وسایل نقلیه از کمربندی شهر کرمان که در درون شهر واقع شده است روزانه شاهد عبور 4 تا 6 هزار ماشین سنگین از معابر شهری هستیم.

وی گفت: عبور این حجم خودرو سنگین مشکلات و معضلات بسیار ترافیکی در کمربندی ایجاد کرده است که در کنار آن وجود پایانه حمل و نقل، انبار شرکت نفت و گمرک نیز موجب افزایش تعداد تردد ماشین های سنگین شده است.

سرهنگ سلیم نیا عنوان کرد: معابر کرمان ظرفیت تردد این تعداد خودرو سنگین را ندارد و عملا با مشکل ترافیکی مواجه هستیم.

وی گفت: طبق آمار تصادفات منجر به فوت از پزشکی قانونی در 10 ماه اول سال جاری در درون شهر 238 نفر به دلیل تصادف فوت کرده اند.

سرهنگ سلیم نیا افزود: از 238 مورد تصادف منجر به فوت 23 درصد تصادفات معابر شهری مربوط به ماشین های سنگین می باشد که با توجه به تناسب بین تعداد تردد ماشین های سنگین و سبک تعداد تصادفات منجر به فوت در کرمان که ماشین های سنگین در آنها نقش مستقیم داشته اند بالا است.

وی افزود: باید در اجرای پروژه های مربوط به راهها کارشناسی بیشتری صورت گیرد زیرا در چند پروژه مانند یکی از پل های مسیر کرمان - باغین به دلیل کمی ارتفاع پل بارهای حجیم اما در حد استاندارد جاده ای برای تردد با مشکلات متعددی روبرو شدند و در نهایت مجبور به اصلاح از طریق گود برداری جاده زیر پل شدیم و همچنین در پل باغین نیز به دلیل پیچ و زاویه نامناسب پل شاهد بروز مشکلات متعددی هستیم که نشان از لزوم توجه بیشتر و کارشناسی در ساخت این معابر دارد.

وی گفت: پل باغین که در یکی از مسیرهای اصلی استان قرار گرفته است بار ترافیکی ماشین های سنگین سیرجان و کرمان به مناطق مرکزی کشور را برعهده دارد درحالیکه در ساخت آن زاویه مناسب در نظر گرفته نشده است.

معاون فنی راه و ترابری کرمان نیز با اشاره به آغاز ساخت کمربندی کرمان در این زمینه گفت: در حال حاضر کار ساخت کمربندی های شرقی، غربی و جنوبی استان کرمان در حال انجام است.

محمد کارآموزیان با اشاره به اینکه در سالهای گذشته در این خصوص هیچ اقدامی صورت نگرفته است، گفت: دلیل اصلی تاخیر در ساخت کمربندی کرمان وجود سایر پروژه های اولویت دار بوده، اما با توجه به بالا رفتن ترافیک شهری در طول سالهای اخیر از اواخر سال 86 کار مطالعاتی ساخت این محورها آغاز شده است.

وی تصریح کرد: برای ساخت این کمربندی ها باید به دلیل پر هزینه بودن از بودجه های ملی استفاده شود که در همین زمینه در بودجه سال آتی با پیگیری استانداری این پروژه در نظر گرفته شده است که امیدورایم تصویب و در سال آینده اختصاص یابد.

وی گفت: بودجه مورد نیاز ساخت این پروژه ها تاکنون از دو پروژه "چترود - راور" و "ماهان - کرمان" تامین شده است اما برای به نتیجه رسیدن و بهره برداری این کمربندی های باید اعتبار مورد نظر از منابع ملی اختصاص یابد.