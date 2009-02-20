تغییر رویکرد آمریکا باید ثابت شود / ایران خواهان تخاصم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درمصاحبه با الجزیره گفت: جمهور ی اسلامی قصدی برای قطع رابطه با ایالات متحده نداشت و این آمریکا بود که رابطه را قطع کرد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تصرف سفارت آمریکا درتهران دراول انقلاب توسط دانشجویان پیرو خط امام نیزگفت: اطلاعاتی مبنی بر هدایت ضد انقلاب از سفارت واشنگتن در تهران دریافت شده بود و این اطلاعات، جاسوسی آمریکایی ها را نشان می داد و به همین دلیل دانشجویان این سفارت را تصرف کردند.

هاشمی رفسنجانی حرکت دانشجویان در تصرف سفارت آمریکا در تهران را مورد تایید امام خمینی(ره) اعلام کرده و گفت: همه نیروهای انقلاب مطیع امام بودند و امام حرکت دانشجویان را تایید کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره وجود هرگونه فشار خارجی از سوی آمریکا برای آزادی گروگان های آمریکایی نیز ابراز داشت: ما هیچ مشکلی از بیرون نداشتیم و هیچ گونه ارتباطی بین ما و دولت وقت ایالات متحده بوجود نیامد و ما تنها بر اساس مصالح داخلی کشور بنا به توصیه امام خمینی(ره) موضوع را در مجلس حل کردیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه تلاش ایران برای تاثیرگذاری بر انتخابات داخلی آمریکا در زمان آزادی گروگان ها را رد کرده و گفت: نگاه ما به جمهوری خواهان و دموکرات ها در نظام سیاسی ایالات متحده یکپارچه بوده است.

وی درپاسخ به سئوالی مبنی برهمکاری ایران و آمریکا برای حل مسائل منطقه ای و احتمال برقراری روابط مستقیم بین واشنگتن و تهران نیزگفت: ما براساس علایق ملی و آموزه های اسلام راه خود را می رویم و این آمریکایی ها هستند که با ما مشکل دارند.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: ماحسن نیت خود را برای حل مشکلات فی مابین نشان داده ایم واگر دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آنچنان که اعلام کرده خواهان مذاکره با ایران و تغییر رویکرد است ما از آن استقبال می کنیم.

وی ضمن استقبال ازتغییر رویکرد ایالات متحده، این موضوع را تنها درصورتی که اثبات شود قابل قبول دانست و اظهار داشت: ما خواهان تخاصم همیشگی با آمریکا نیستیم.