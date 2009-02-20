وقف یکی از مصداقهای بارز کرامات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان افزود: یکی از کرامات اسلامی حرکت به سمت وقف است که مصداق کامل صدقه جاریه برای آخرت است و خوشبختانه این امر در گذشته در اصفهان بسیار مورد توجه بوده که باید اکنون نیز به این سمت و سو حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر موقوفات زیادی در اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: باید حق وقف را آنگونه که باید و شاید ادا کرد چنانچه اکنون بسیاری از حوزه های علمیه اصفهان با این موقوفات تامین می شوند.

طباطبائی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هفته ای که گذشت با نام هفته بازسازی غزه نامگذاری شده بود، اظهار داشت: در هفته آینده نیز مردم می توانند کمکهای خود را به شماره حساب اختصاص داده شده در این خصوص واریز نمایند.

امام جمعه اصفهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود در غزه تنها راه کمک به مردم مسلمان و ستم دیده غزه همین کمکهای نقدی مسلمانان است که باید به این سمت و سو حرکت نماییم.