به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید این مجموعه تلویزیونی که برای شبکه اول سیما ساخته می‌شود آغاز شده و کارگردان و تهیه‌کننده در نظر دارند در صورت تامین شده بودجه ساخت فیلم آن را پیش از نوروز مقابل دوربین ببرند.

فیلمنامه "راز یک پروانه" را آرش قادری نوشته و در آن ماجرای دختری روایت می‌شود که روز 22 بهمن 1357 در حالی به دنیا می‌آید که پدرش یک روز قبل روز فوت کرده است. دختر پس از 30 سال و در حالی که در آستانه ازدواج است تلاش می‌کند هویت خود را به دست آورد.

مهدی ودادی پیش از این مجموعه تلویزیونی "هویت" را با رویکرد پلیسی کارگردانی کرده است.