  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

ودادی "راز یک پروانه" را فاش می‌کند

ودادی "راز یک پروانه" را فاش می‌کند

"راز یک پروانه" به کارگردانی مهدی ودادی و تهیه‌کنندگی مجید مظفری مرحله پیش‌تولید را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید این مجموعه تلویزیونی که برای شبکه اول سیما ساخته می‌شود آغاز شده و کارگردان و تهیه‌کننده در نظر دارند در صورت تامین شده بودجه ساخت فیلم آن را پیش از نوروز مقابل دوربین ببرند.

فیلمنامه "راز یک پروانه" را آرش قادری نوشته و در آن ماجرای دختری روایت می‌شود که روز 22 بهمن 1357 در حالی به دنیا می‌آید که پدرش یک روز قبل روز فوت کرده است. دختر پس از 30 سال و در حالی که در آستانه ازدواج است تلاش می‌کند هویت خود را به دست آورد.

مهدی ودادی پیش از این مجموعه تلویزیونی "هویت" را با رویکرد پلیسی کارگردانی کرده است.

کد مطلب 837138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها