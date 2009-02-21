رقابت های سوپرلیگ گلبال به توسعه این رشته کمک می کند

علی اصغر هادیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب تصریح کرد: نخستین دوره رقابت های سوپرلیگ گلبال با حضور 6 تیم مناطق نفت خیز جنوب، کیهان بد تهران، بهزیستی قم، جامعه نابینایان کاشان، جامعه نابینایان گلستان و بهزیستی جهرم در کاشان برگزار شد که در نهایت مناطق نفت خیز موفق شد مقتدرانه با شکست تمام حریفان به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها دست پیدا کند.

وی افزود: ما پیش از این رقابت های دسته یک و دسته دو را برگزار می کردیم اما رقابت های سوپرلیگ در یک سطح بالاتر برگزار می شود و برترین های گلبال کشور در آن حضور دارند. رقابت های فوق فرصتی شد تا نفرات بیشتری در این عرصه خودنمایی کنند.

رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان در ادامه با بیان اینکه رشته گلبال در بخش بانوان هم رشد و پیشرفت خوبی داشته، اظهار داشت: رقابت های بانوان با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید اما آنچه در این دوره از رقابت ها شگفتی محسوب می شود درخشش بانوان یزدی است. یزدی ها پیش از این اسم و رسمی در گلبال نداشتند اما در رقابت های باشگاه های کشور درخشش خوبی از خود نشان دادند که این موضوع از نظر ما حائز اهمیت است.