بازگشت علیزاده به تمرینات استقلال/ انتقاد از مربی تیم فوتبال پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال پس از شکست سنگین 4 بر یک برابر مقاومت سپاسی شیراز عصر امروز با استقبال خوب هواداران این تیم در ورزشگاه دستگردی برگزار شد.

شروع تمرین امروز با صحبت های امیر قلعه نویی همراه بود که دقایقی هم به طور اختصاصی با مجتبی جباری گفتگو کرد.

نکته بارز تمرین امروز بازگشت علی علیزاده به تمرینات بود که با استقبال خوب هواداران این تیم همراه بود. علیزاده که با خطای هند او دربی 66 به تساوی انجامید هنوز تحت تاثیر مسائل روحی آن دیدار قراردارد و به شرایط ایده ال بازنگشته است.

* مجتبی جباری هافبک میانی استقلال به خاطر مصدومیت با لباس شخصی در تمرین حاضر بود. البته به گفته نوروزی فیزیوتراپ استقلال وی فردا همراه با سایر بازیکنان تمرین خواهد کرد و برای دیدار مقابل پاس همدان آماده خواهد شد.

* هواداران استقلال به خاطر صحبت های چند روز اخیر افشین پیروانی به شدت علیه او در تمرینات موضع گرفته و از او انتقاد کردند.

* رینالدو هافبک برزیلی استقلال بعد از مدتها مصدومیت از امروز با بازیکنان در کارهای گروهی شرکت کرد.

* پیروز قربانی امروز تمرینات ویژه و اختصاصی را پشت سرگذاشت.

* تمرین امروز استقلال شامل گرم کردن بدنها ، بازی دستش ده ، فوتبال درون تیمی و ... بود.

* آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال برای دیدار روز یکشنبه برابر پاس همدان فردا در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار خواهد شد.