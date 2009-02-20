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۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

مهاجم تیم فوتبال استقلال :

باید شکست برابر مقاومت سپاسی را فراموش کنیم

باید شکست برابر مقاومت سپاسی را فراموش کنیم

علیرضا عباسفرد ابراز امیدواری کرد بازیکنان استقلال با فراموش کردن شکست سنگین برابر مقاومت سپاسی به کسب پیروزی در دیدارهای باقی مانده بیندیشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجم تیم فوتبال استقلال در حاشیه تمرین امروز تیمش با اشاره به دیدار با مقاومت سپاسی گفت: واقعا نمی توانم در مورد بازی حرفی بزنم. ما گلهای بسیار بدی خوردیم که فکر می کنم جای هیچ توجیهی ندارد. البته یکی از مشکلات ما زمین ورزشگاه بود که به شدت بر روی کیفیت بازی تاثیر بدی گذاشته بود و کارهایی که ما می خواستیم در زمین انجام بدهیم به علت بد بودن زمین به درستی انجام نمی شد.

وی اضافه کرد: ما باید این بازی را فراموش کرده و دیگر به این بازی فکر نکنیم و تمامی فکر خود را معطوف به بازی مقابل پاس همدان کنیم.

مهاجم تیم فوتبال ادامه داد: فکر می کنم این بازی شرایط خاص خودش را داشت و بازیکنان ما هم تمام تلاش خود را کردند اما احساس می کنم از آن روزهایی بود که می توان از آن به عنوان بدترین روز استقلال یاد کرد.

عباسفرد در مورد بازی مقابل پاس همدان گفت: هواداران مطمئن باشند که ما از این باخت درس عبرت گرفته و تمام تلاشمان این است که تا پایان فصل حتی یک امتیاز را از دست ندهیم تا تماشاگرانمان با شادی و قهرمانی در آخر فصل به منازل خود بروند.

کد مطلب 837191

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