مدیریت استان تهران باید مستقل از مدیریت شهر تهران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام پور محمدی در جمع مسئولان، اعضای شورای اسلامی، مردم و خانواده های معظم شهدای شهر قدس با بیان اینکه حرکت انقلاب اسلامی با انقلابها و حرکتهای موجود در دنیا متفاوت است گفت: انقلاب اسلامی با نگرشی همه جانبه به نیازهای مادی و معنوی انسان، راه و طریقی نو فرا روی انسانها باز کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل، استقلال و آزاد اندیشی را از جمله پیامهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: اول پیروزی انقلاب اسلامی که همه چیز در التهاب بود و حفظ نظام و برقراری امنیت در اولویت بود، پنج انتخابات حساس و مهم برگزار شد و این یعنی تاثیرگذاری و حضور مردم در همه امور.

پور محمدی در بخش دیگرسخنان خود، جلوگیری از اقدامات پراکنده و تصمیمات غیر کارشناسی برای حل مشکلات شهری را ضروری دانست و گفت: باید امور کشور را با نگاه دقیق تر و برنامه ریزی شده تدبیر کنیم. معمولا با امکانات و منابعی که داریم پرداختن به مشکلات به صورت یکجا امکان پذیر نیست، باید با اولویت بندی نسبت به حل مشکلات اقدام کرد.

وی درادامه خاطر نشان کرد: توجه به قانون برنامه توسعه و اصل 44 قانون اساسی که حاصل بررسی های نخبگان نظام است راه برون رفت کشور از مشکلات و اقدامهای پراکنده است.

وی ادامه داد: با متمرکز کردن فعالیتها، فرصت و توان برای مشکلات محدود می شود. باید با توزیع مدیریت و اقتصاد از ظرفیت های مردم استفاده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضرورت ترویج تفکری که مردم را در حل مشکلات کشور مشارکت دهد یاد آور شد و افزود: برای توزیع عدالت در کشور و حل مشکلات باید سطح عمومی زندگی و درآمد عمومی مردم ارتقا یابد. وی گفت: اینکه فقط از دولت انتظار حل مشکلات را داشته باشیم صحیح نیست بلکه مردم باید برای حل مشکلات به صحنه بیایند.

وی تصریح کرد: کلان شهر تهران به دلیل گستردگی فعالیت و تنگناهایی که دارد فرصت رسیدگی به مشکلات را به مدیریت استان نمی دهد.

پورمحمدی اظهارداشت: جمعیت استان تهران به استثنای شهر تهران از جمعیت بسیاری از استانهای کشور بیشتر است وهمچنین کلانشهر تهران به دلیل گستردگی فعالیتها و تنگناهایی که دارد فرصت رسیدگی به مشکلات استان تهران را به مدیریت این استان نمی دهد.

وی پیشنهاد کرد برای رفع این مشکلات، بهتر است مدیریت استان تهران مستقل از مدیریت شهر تهران باشد.