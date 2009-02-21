به گزارش خبرنگار مهر، وقتی 25 بهمن‌ماه مسابقات کشتی آزاد انتخابی جام تختی در بروجرد به پایان رسید، ایستادن سید ساجد جلالی بر سکوی نخست وزن 120 کیلوگرم تحریک دیگر شرکت‌کنندگان را برای اعتراض نسبت به برگزاری سالم رقابت‌ها به دنبال داشت.

سیدساجد جلالی همان کشتی‌گیری است که پرونده سنگین وی در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) با وجود اینکه غبار چند ساله به خود گرفته، هنوز مختومه اعلام نشده است.

این ورزشکار که به نمایندگی از استان مرکزی در بروجرد روی تشک رفت، حدود یک سال و نیم پیش برای دومین‌بار به دلیل ارتکاب به عمل غیراخلاقی دوپینگ با محرومیت مواجه شد. اولین‌باری که نتیجه نمونه‌گیری جلالی مثبت اعلام شد، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ محرومیت دو ساله‌ای برای وی اعمال کرد. اما هنوز چند ماه از پایان محرومیت این کشتی‌گیر آزاد نگذشته بود که نتیجه آزمایش او مجددا مثبت اعلام شد.

مدیران نادو پس از به جریان انداختن دوباره پرونده سید ساجد جلالی و با استناد به سابقه وی در استفاده از داروهای ممنوعه حکم محرومیت مادالعمر را برای این کشتی‌گیر صادر کردند. هرچند که بعدها این حکم با تخفیف اعمال شده از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به 8 سال محرومیت از حضور در میادین داخلی و خارجی کاهش یافت. البته هنوز حدود 7 سال از این محرومیت باقی مانده است که هفته پیش در بروجرد...

در هرحال پس اینکه سید ساجد جلالی موفق شد در مسابقات انتخابی جام تختی و در وزن خود بالاتر از پرویز هادی، علیرضا قرایی، سیداحمد رسولی، حمید سیفی و باقر شمس بایستد، اعتراض دیگر شرکت‌کنندگان نسبت به تخلف در برگزاری سالم و بدون حاشیه رقابت‌ها مدیران نادو را مجبور به پیگیری موضوع ازطریق فدراسیون کشتی کرد. تا جائیکه نادو در نامه‌ای محرمانه به رئیس این فدراسیون خواستار بررسی هر چه سریعتر پرونده مذکور و اعلام فوری نتیجه شد. هر چند که محمدرضا یزدانی خرم خود را بی اطلاع از همه چیز قلمداد می‌کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: "دوپینگ مربوط به مسائل پزشکی بازیکنان است و من هم از پرونده پزشکی کشتی گیران اطلاع دقیقی ندارم. تمام پرونده‌های پزشکی ورزشکاران در اختیار دکتر علی طاهری (رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی) است. طاهری در حال حاضر در سفر به سر می‌برد اما از وی خواسته‌ام به محض بازگشت موضوع را جهت اعلام نتیجه بررسی کند."

همچنین یزدانی خرم تصریح کرد: " اگر تخلف جلالی در مورد انجالم فعالیت ورزشی در دوران محرومیت مسجل شود طبق قانون با او برخورد می‌کنیم. البته ناگفته نماند که اکثر ورزشکاران ازروی ناآگاهی و به دلیل بی اطلاعی از بسیاری مواد نیروزا اقدام به استفاده از آنها می‌کنند."

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) فعالیت ورزشکارانی که حکم محرومیت آنها هنوز باطل نشده است، مجاز نمی‌باشد. ماده 10-9 آئین‌نامه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) مشخصا به این موضوع اشاره می‌کند: "اگر شخصی به عنوان محروم شناخته شود، اجازه ندارد در دوران محرومیت به هیچ عنوان در هیچ رقابت یا فعالیت ورزشی دیگری شرکت کند. شرکت ورزشکار تنها در برنامه‌های مصوب آموزشی یا توانبخشی مجاز است."

همچنین افرادی که زمینه را برای بازگشت زود هنگام این دسته از ورزشکاران به میادین فراهم کنند نیز متخلف بوده و مجازات می‌شوند. همان طور که در بند 2-8 آئین‌نامه وادا آمده است: "هر گونه تلاش برای تخلف از مقررات، 2 سال محرومیت در برخواهد داشت."

و این در حالی است که سید ساجد جلالی نه تنها در مسابقات کشتی آزاد انتخابی جام تختی به رقابت با حریفان خود پرداخت بلکه به اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد جهت حضور در پیکارهای جهانی این رشته (17 و 18 اسفندماه - تهران) نیز دعوت شده است. هرچند که با دستور نادو این ورزشکار باید تا مشخص شدن وضعیت پرونده تازه شکل گرفته اش محل اردو را ترک کند.

دکتر رامین احمدی طباطبایی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در گفتگو با خبرنگار ضمن تائید جزئیات پرونده جدید این ستاد خاطرنشان کرد: "البته نمی‌توان بدون استناد به مدرک خاصی در مورد صدور حکم جدید عجله به خرج داد. شاید تشابه اسمی بین دو ورزشکار منجر به ایجاد حاشیه‌‎های امروز شده است. چه بسا سید ساجد جلالی که در بروجرد کشتی گرفته است، همان ورزشکاری که محروم از حضور درمیادین است، نباشد."

سخنگوی نادو همچنین یادآور شد: " در هر صورت اگر ثابت شود که این جلالی همان جلالی محروم شده است، در تشدید مجازات او درنگ نمی‌کنیم. ضمن اینکه مسابقات بروجرد را کان لم یکن اعلام می‌کنیم. اما ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در مورد فدراسیون کشتی که اجازه چنین حرکت غیرقانونی را داده است، نمی‌تواند موضع گیری کند. سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک باید در این مورد وارد عمل شوند. حتی احتمال دخالت فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) هم وجود دارد."

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) بر منع همکاری با ورزشکاران دوپینگی تاکید چندباره دارد. با این حال این برای اولین‌بار نیست که ورزش ایران به خاطرهمکاری با ورزشکاران دوپینگی دچارچالش می شود. همان طور که چندی پیش حضور هندبالیست دوپینگی و محروم شده تیم فولاد سپاهان (حجت صفری) در رقابت‌های لیگ برتر فضای ورزش کشور راملتهب کرد.