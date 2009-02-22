راز ساختار اتمی نانوکریستالها کشف شد

دکتر ژیان مین ژائو استادیار مهندسی و علوم مواد دانشگاه ایلینویز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: از چند سال پیش تلاش من و سایر محققان در دانشگاه ایلینویز بر این بوده تا اطلاعات دقیقی در خصوص رفتار درونی نانوکریستالها آن هم در کوچکترین سطح ممکن به دست آوریم.

وی ادامه داد: برای این منظور باید به سراغ نقاط کوانتومی برویم تا بتوانیم نقشه کلی از اتم های موجود در ساختارهای نانوکریستالی را ترسیم کنیم.

این محقق افزود: در این پروژه از میکروسکوپ الکترونی بسیار قوی در کنار الگوهای انکسار الکترونی استفاده کردیم و اتفاقا با نتایج جالب توجهی نیز روبرو شده ایم.





ژیان مین ژائو استادیار مهندسی و علوم مواد دانشگاه ایلینویز (سمت راست)

استادیار مهندسی و علوم مواد دانشگاه ایلینویز افزود: این فناوری نوین را در حالی ارائه کرده ایم که با استفاده از پرتوی ایکس تنها می توان به بررسی و تخمین ساختار کریستالهای بزرگ پرداخت و نه نانوکریستالها.

این محقق در ادامه به مهر گفت: هدف اصلی که در این پروژه دنبال کرده ایم تعیین ساختار نانوکریستالها و افزایش درک خود درباره آنها بوده است. ما به دنبال آن بوده ایم که از آنچه که درون این ساختارهای بسیار کوچک می گذرد مطلع شویم.

به گفته وی، ارائه این فناوری نوین از جهات گوناگون حائز اهمیت بوده است چون توسعه طیف گسترده ای از فناوریهای دیگر به بررسی ساختارهای نانویی بستگی دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون در کشورهای دیگر جهان از جمله آلمان و ژاپن نیز تحقیقاتی از این دست در حال انجام است و به نوعی می توان گفت رقابت جهانی در این خصوص به راه افتاده است.