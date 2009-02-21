طرح جامع دریا در مازندران تهیه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر ، سید یونس حسینی جمعه شب در همایش شهرداران شهرهای ساحلی مازندران در نوشهر افزود: بوستان ها و طرح های دریا استان درآمد کافی ندارند و باید در این زمینه طرح جامع ارائه شود.

وی اظهار داشت: برای استفاده بهینه از این مناطق باید سیاستگذاری و نیازسنجی شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز گفت: شهرداری ها عامل تهدید کننده برای گردشگری بوده در حالیکه این نهاد باید متولی و حمایت کننده گردشگری در استان باشد.

رحمت عباس نژاد افزود: امسال 90 میلیارد ریال برای گردشگری استان تخصیص داده شد که بیش از 70 میلیارد ریال آن برای مناطق نمونه گردشگری شناسایی شدند.

وی از شناسایی 35 نقطه ساحلی دارای قابلیت گردشگری در استان خبر داد و افزود: مازندران 338 کیلومتر نوار ساحلی داشته و 110 نقطه گردشگری در سفرهای استانی دولت به استان شناسایی شده است.