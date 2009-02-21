پیشرفت کارخانجات کمپوست مازندران 70 درصد است

سید محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه سفر هیئت دولت، ساخت هشت کارخانه کمپوست در استان در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: برای اجرای کارخانه زباله نور بیست میلیارد ریال تخصیص یافته که دارای سی درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی با بیان اینکه کارخانه بازیافت زباله نور سال آینده به بهره برداری می رسد اظهار داشت: کارخانه کمپوست زباله شهرستان تنکابن تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.

استاندار مازندران بیان داشت: کارخانه های کمپوست شهرهای آمل، قائم شهر و بهشهر نیز سال 88 به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد: امیدواریم با بهره برداری از این طرح ها مشکل وضعیت زباله مازندران برطرف شود.

مازندران حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد