نخستین خودرو پیشرفته و سیار خونگیری مازندران آماده خونگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مفتاح جمعه شب در مراسم فعالیت رسمی این اتوبوس با بیان اینکه این اتوبوس توسط ادارات شهرستان خریداری شده افزود: خیر آملی به نام " حاج کرمعلی منصوری " به نیت فرزند شهیدش " مجید منصوری " مبلغ 410 میلیون ریال هزینه تجهیزات پیشرفته آن را پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: این اتوبوس به تجهیزات پیشرفته ای همچون تخت های برقی، یخچال برای نگهداری فرآورده های خونی، اتاق پزشک و پذیرش و سیستم های سرما و گرمایشی مجهز است.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل اضافه کرد: در این خودرو هشت تخت برقی نصب شده که همزمان ظرفیت پذیرش هشت اهداء کننده خون را دارد.

مفتاح گفت: با آغاز به کار این اتوبوس پیشرفته و مجهیز سیار خونگیری، تعداد اتوبوس های سیار خونگیری در آمل به دو دستگاه افزایش یافت.

وی افزود: اتوبوس های سیار خونگیری بر اساس برنامه های تنظیمی در روستاهای شهرستان آمل و شهرهای محمودآباد، نور، فریدونکنار، سرخرود، چمستان و رویان خون اهدایی مردم را جمع آوری خواهد کرد.

مفتاح حضور مردم برای اهدای خون در پایگاه های ثابت و سیار انتقال خون را بسیار چشمگیر و امیدوارکننده خواند و از مردم خواست همچنان بیماران نیازمند به خون را در تامین فرآورده های خونی یاری کنند.

شهرستان آمل حدود 350 هزار نفر جمعیت دارد.