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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۴۰

نژاد سلیم به مهر خبر داد:

راه اندازی اولین واحد خط اتیلن غرب در سال 88

راه اندازی اولین واحد خط اتیلن غرب در سال 88

معاون وزیر نفت اعلام کرد: بهره برداری از اولین واحد پلیمری خط لوله اتیلن غرب در سال 1388 آغاز خواهد شد.

عادل نژاد سلیم در گفتگو با مهر با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزیهای به عمل آمده مجتمع پتروشیمی مروارید به عنوان یکی از واحد های تامین کننده خوراک خط لوله اتیلن غرب در سه ماهه نخست سال آینده راه اندازی و وارد مدار تولید خواهد شد، اظهار کرد: همچنین اولین واحد پلیمری خط لوله اتیلن غرب در نیمه دوم سال آینده وارد مدار تولید می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به این موضوع که با روشهایی که اتخاذ شده در استان کرمانشاه، مجتمع پلی اتیلن 300 هزارتنی هم به عنوان یکی از واحد های مسیر خط لوله اتیلن غرب به تولید خواهد رسید، تصریح کرد: به موازات تکمیل و راه اندازی واحد های خط لوله اتیلن غرب، پروژه های خط اتیلن شرق و مرکز هم در برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد.

وی با تاکید بر این موضوع که تامین آب، خوراک و برق واحدهای پیش بینی شده در مسیر خطوط لوله اتیلن شرق و مرکزی یکی از موارد مهم در اجرایی شدن این دو طرح به شمار می رود، بیان کرد: تا زمانی که این مسائل روشن و مشخص نشود نمی توان در مورد اجرایی شدن این طرح ها اظهار نظر کرد.

به گفته نژاد سلیم همچنین بودجه و اعتبار مورد نیاز این دو طرح هم باید توسط دولت تامین شود.

کد مطلب 837281

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