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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

سماکباشی در "گمشدگان" بازی می‌کند

کاوه سماکباشی در فیلم تلویزیونی "گمشدگان" به کارگردانی حامد کلاهداری بازی می‌کند که از شبکه یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی از 23 بهمن در تهران شروع شده و تا 10 اسفند ادامه دارد. زهرا اویسی، حسین خانی‌بیک و لیلا برسوزیان بازیگران "گمشدگان" هستند که از شبکه یک پخش می‌شود.

فیلمنامه را غلامحسین حسنی‌زاده نوشته و داستان درباره جوانی است که پدرش به قتل می‌رسد و درگیر یک پرونده جنایی می‌شود. حامد کلاهداری بازیگری را با فیلم‌های "شاخ گاو" و "تعطیلات نوروزی" شروع کرد و بازی در مجموعه "پس از باران" و "زمانی برای پشیمانی" را در کارنامه دارد. "گمشدگان" اولین تجربه کارگردانی او است.

سایر عوامل "گمشدگان" عبارتند از تصویربردار: هوشنگ غفوری، صدابردار: مجتبی برهانی‌زاده، چهره‌پردازی: پروین نویدی، طراح صحنه و لباس: قاسم ترکاشوند و تهیه‌کننده: حسن اردکانی.

کد مطلب 837282

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