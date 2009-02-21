به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی از 23 بهمن در تهران شروع شده و تا 10 اسفند ادامه دارد. زهرا اویسی، حسین خانیبیک و لیلا برسوزیان بازیگران "گمشدگان" هستند که از شبکه یک پخش میشود.
فیلمنامه را غلامحسین حسنیزاده نوشته و داستان درباره جوانی است که پدرش به قتل میرسد و درگیر یک پرونده جنایی میشود. حامد کلاهداری بازیگری را با فیلمهای "شاخ گاو" و "تعطیلات نوروزی" شروع کرد و بازی در مجموعه "پس از باران" و "زمانی برای پشیمانی" را در کارنامه دارد. "گمشدگان" اولین تجربه کارگردانی او است.
سایر عوامل "گمشدگان" عبارتند از تصویربردار: هوشنگ غفوری، صدابردار: مجتبی برهانیزاده، چهرهپردازی: پروین نویدی، طراح صحنه و لباس: قاسم ترکاشوند و تهیهکننده: حسن اردکانی.
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