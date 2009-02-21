موفقیت کشور در اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی تا حد یک نانوگرم

رحمت الله پور عطا محقق پارک فناوری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر و با بیان اینکه این دستگاه به طور مشترک از سوی دانشگاه تبریز و پارک فناوری آذربایجان شرقی طراحی و ساخته شده است، گفت: در این تحقیقات توانستیم نسل سوم دستگاه کوارتز کریستال نانو بالانس (QNC) را طراحی و تولید کنیم که در مراکز هواشناسی و صنعتی و پزشکی کاربرد دارد.

اندازه گیری میزان "سیانید" در پسابهای صنعتی، آمونیاک و آمینهای آلفاتیک در هوا، "کرم" و "فنل" در آب، هیدرو کربنهای آلفاتیک کلردار در هوا، مطالعه رفتار مبادله کننده یونی پلیمرها به ویژه پلیمرهای هادی و اندازه گیری و شناسایی ترکیبات BTEX مانند بنزن و تولوئن را از کاربردهای دستگاه QNC است

وی دستگاه QNC را وسیله ای برای تشخیص و اندازه گیریهای آلاینده ها، گازها و مواد شیمیایی دانست و افزود: این دستگاه قادر به اندازه گیری آلاینده های مختلف محیط زیست در حد یک نانو گرم است و می توان از آن برای اندازه گیری آلاینده های موجود در آب و هوا به صورت آنلاین استفاده کرد.

پورعطا اندازه گیری میزان "سیانید" در پسابهای صنعتی، آمونیاک و آمینهای آلفاتیک در هوا، "کرم" و "فنل" در آب، هیدرو کربنهای آلفاتیک کلردار در هوا، مطالعه رفتار مبادله کننده یونی پلیمرها به ویژه پلیمرهای هادی و اندازه گیری و شناسایی ترکیبات BTEX مانند بنزن و تولوئن را از کاربردهای این دستگاه نام برد و اظهار داشت: 14 مقاله از نتایج این پروژه ها که با استفاده از این دستگاه انجام شده، در مجلات ISI به چاپ رسیده است.

تولید بیوسنسورهای QNC

این محقق از تولید بیوسنسورهای QNC خبر داد و اضافه کرد: کوارتز به عنوان کانی معدنی به عنوان ماده اصلی این سنسور انتخاب شد که قادر به شناسایی و تشخیص برخی مواد است.

"فنیل کتون" بیماری نادر متابولیکی را ایجاد می کند و چنانچه در عرض 2 تا 3 هفته تشخیص داده نشود موجب عقب افتادگی ذهنی و مشکلات عصبی می شود. از این رو بیوسنسور QNC برای اندازه گیری متابولیت مربوط به این بیماری مورد استفاده قرار می گیرد

وی با بیان اینکه این بیوسنسور قادر به اندازه گیری و شناسایی "هیستیدین" است به مهر گفت: نقض آنزیم "هیستیداز" موجب غلظت "هیستیدین" در خون، ادرار و مایعات مغزی - نخاعی و در نتیجه بیماری "هیستیدین ایمیا" می شود که با تولید این بیوسنسورها موفقیتهای خوبی در اندازه گیری این ماده به دست آوردیم.

پور عطا اندازه گیری "فنیل آلانین" را از دیگر کاربردهای این بیوسنسورها ذکر کرد و گفت: "فنیل کتون" بیماری نادر متابولیکی را ایجاد می کند و چنانچه در عرض 2 تا 3 هفته تشخیص داده نشود موجب عقب افتادگی ذهنی و مشکلات عصبی می شود. از این رو این بیوسنسور برای اندازه گیری متابولیت مربوط به این بیماری مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ساخت نانوسنسورها در دست مطالعه است، تاکید کرد: این سنسورها با استفاده از نانوفایبرها، نانوحفره ها و نانوکامپوزیتها تولید می شود که در صورت تولید و نصب آن در دستگاه QNC می توان قدرت گزینشگری آن را افزایش داد.

پور عطا با اشاره به انجام مطالعات اولیه برای تجاری سازی دستگاه QNC تاکید کرد: طبق این مطالعات قرار است اندازه این دستگاه حدود یک هشتم اندازه کنونی دستگاه شود. همچنین قرار است با استفاده از فناوری نانو حساسیت و گزینشگری دستگاه را افزایش دهیم.