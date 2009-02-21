ناتو بر تعامل با ایران برای حل مشکلات افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، " یاپ هوپ شفر" در یک کنفرانس خبری در نشست غیررسمی وزرای دفاع ناتو گفت:" می توانم تصور کنم که در مرحله خاصی ، ایران نیز در یک رویکرد منطقه ای برای افغانستان شرکت داده شود."

وی افزود: از خیلی وقت پیش به افغانستان به دیده انزوا نگریسته شده است. هم اکنون جامعه بین المللی حتی به یک رویکرد منطقه ای گسترده تر برای مشکلات افغانستان نیاز دارد.

با این وجود شفر به زعم خود گفت که تعامل با ایران به معنای گفتگوی فوری با تهران نخواهد بود .

دبیر کل ناتو بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ادعا کرد : نقش ایران در افغانستان ارتباط مستقیمی با نگرانیهای غرب نسبت به برنامه هسته ای آن ندارد.

وی پیش از این نیز خواستار کمک ایران برای حل مشکلات افغانستان شده بود .

اخیرا نیز " فرانکو فراتینی" وزیر امور خارجه ایتالیا بر لزوم تعامل با ایران برای حل مشکلات منطقه تاکید کرد.