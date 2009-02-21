رویانیان در گفتگوی مشروح با مهر اعلام کرد: صدور دستور تصویب طرح جامع ترافیک / سناریوی اعلام ناگهانی قیمت آزاد بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بحث آزادسازی قیمت حاملهای انرژی شاید بیش از هر چیز از یکسو ذهن دولتمردان و از سوی دیگر اعضای نمایندگان مردم در خانه ملت را به خود مشغول کرده است.

هر چند بر اساس قانون هنوز برای آزاد سازی قیمت سوخت سه سال زمان باقی است اما شاید با اجرای طرح تحول اقتصادی چالش آزادسازی قیمت بنزین نیزرنگ و بوی دیگری به خود بگیرد.

گرچه شواهد حاکی از آن است که هنوز زیرساختهای کشور برای آزادسازی قیمت سوخت آماده نیست ، اما رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور معتقد است با طرحهایی از جمله طرح غیر قیمتی می توان تبعات منفی آزادسازی قیمت سوخت را کنترل کرد.

از سوی دیگر، در حالی که به نظر می رسد سهمیه های فعلی مازاد بر نیاز بسیاری از شهروندان است و شاهد این مدعی نیز خودروهای تک سرنشینی است که به مشکلات ترافیک در تهران و کلانشهرها بیش از پیش دامن زده جلساتی با حضور مسئولان برای رسیدگی به معضل ترافیک برگزار شد.

برای اطلاع از آخرین وضعیت بنزین، گازوئیل، منطقه ای شدن بنزین، مشکلات سی ان جی و بحث ترافیک به سراغ محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی رفتیم که مشروح مصاحبه وی با مهر را در ادامه می خوانید:

* خبرنگار مهر: سردار رویانیان به عنوان اولین سئوال، لطفا در مورد جلسات اخیر رئیس جمهور با اعضای شورای شهر و ستاد حمل و نقل سوخت توضیح دهید. اساسا معضل ترافیک چند صباحی است که زندگی شهروندان تهرانی را با مشکل مواجه کرده است. چرا این قدر دیر به فکر برگزاری چنین جلساتی افتادید؟

رویانیان : متاسفانه معضل ترافیک در تهران مشکلی پیچیده، انباشت شده و چندین ساله است. در حال حاضر موارد بسیار زیادی در همین شهر تهران مشاهده می شود، که سالیان سال است هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشده است.



در حال حاضر موارد بسیار زیادی در همین شهر تهران مشاهده می شود که سالیان سال است هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشده است. رویانیان:

به عنوان مثال، جایگاههای بنزین یکی از عوامل به وجود آمدن ترافیک هستند. به این علت که مردم همیشه باید برای دریافت سوخت به پمپ بنزین مراجعه کنند. این در حالی است که در طول سی سال گذشته جایگاههای عرضه سوخت متناسب با جمعیت و افزایش خودروهها توسعه پیدا نکرده است.

از سوی دیگر، از بیست سال پیش تا کنون بزرگراهها نیز بر اساس پیش بینی های صورت گرفته رشد نداشته و توسعه زیرساختها نیز بر اساس انتظار انجام نشده است.

در عین حال شبکه اتوبوسرانی نیز به شدت با مشکل مواجه است . از چندین سال پیش مقرر شده بود 80 کیلومتر خطوط ویژه برای تردد اتوبوسها اضافه شود که این کار نیز به طور کامل انجام نشده است. در حال حاضر خطوط تندرو اتوبوسهای موجود مشخصات" BRT" را ندارند و شبکه متمرکزی که بزرگراههای تهران را به هم متصل کند، تعریف نشده است.

در مورد تاکسیها نیز وضعیت چندان مناسب نیست.هم اکنون به تعداد تاکسیهای موجود تصمیم گیرنده وجود دارد. راننده تاکسی تشخیص می دهد چه زمانی مسافر سوار می کند و هیچ سیستم نظارتی قوی برای این مشکل وجود ندارد. باید بگویم متاسفانه سیستم سنتی سالهای سال است که با ناوگان حمل و نقل عمومی ما عجین شده است.



در حال حاضر تعداد خودروها بیش از سه برابر ظرفیت خیابانها است که همین امر سنگینی بار ترافیک را بیشتر می کند. رئیس ستاد مدیریت سوخت:

بنابراین مشکل ترافیک یک مشکل انباشت شده چندین ساله است که اگر با آن مقابله نشود تبعات به مراتب بدتری خواهد داشت.از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر تعداد خودروها بیش از سه برابر ظرفیت خیابانها است که همین امر سنگینی بار ترافیک را بیشتر می کند. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که ترافیک محصول سالها عدم تناسب توسعه زیرساختها با توسعه اجتماعی، صنعتی و ماشینی است.

* در خصوص جلسات اخیر دولت و شهردار و آخرین تصمیمات اتخاذ شده در این راستا بگویید؟

- در حال حاضر تلاش برای حل مشکل ترافیک دغدغه بیشتر ارگانهای مربوطه است و همه باید برای حل این مشکل با هم همکاری کنند. کشیدن این موضوع به رسانه ها و زیر سئوال بردن نهادهای دیگر هیچ مشکلی را حل نمی کند. بنده معتقدم اگر حمل و نقل عمومی به صورت صحیح مدیریت شود ، فرهنگ سازی انجام پذیرد و پلیس وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد این معضل به خوبی مدیریت می شود.

اما در خصوص جلسات اخیر باید بگویم که رئیس جمهور تصمیم گرفت خود شخصا برای حل این بحران اقدام کند و به همین منظور جلسه ای با حضور رئیس جمهور، شهردار تهران ، وزرای صنایع و معادن و کشور و معاونین وزیر صنایع و شهردار و بنده به عنوان رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور و نماینده نیروی انتظامی، تشکیل که بعد از شرح وضعیت موجود حمل و نقل و ترافیک تهران از سوی بنده، مقرر شد شهرداری برای ساماندهی به وضعیت موجود طرحی را ارائه دهد.

شهرداری طرح جامع را ارائه داده اما مورد تصویب قرار نگرفته است که بنا به خواسته رئیس جمهور قرار شد شورای عالی ترافیک به این طرح رسیدگی و آن را تصویب کند.

در همین راستا شهرداری گفت طرح جامع را ارائه داده اما مورد تصویب قرار نگرفته است که بنا به خواسته رئیس جمهور قرار شد شورای عالی ترافیک به این طرح رسیدگی و آن را تصویب کند. بدین ترتیب یک هفته بعد جلسه دوم نیز برگزار و طرح جامع در این جلسه تشریح شد. با توجه به اینکه طرح جامع برای افق 1404 ترسیم شده است ، وزارت کشور سه هفته مهلت خواست تا این طرح را تصویب کند.

اما آقای احمدی نژاد معتقد بود این موضوع باید هرچه سریعتر حل و اقدامات کوتاه مدت نیز در کنار آن برای حل مشکل ترافیک در دستور کار قرار گیرد.

بر همین اساس، شهرداری 27 راهکار را ارائه داد که برخی مغایر با قانون ، بعضی مستلزم تایید مجلس و تعدادی نیز قابل اجرا بود.

جلسه سوم نیز بدون حضور شهردار برگزار شد و رئیس جمهور دستوررفع همه موانع به نفع شهرداری را صادر کرده است.



جلسه سوم نیز بدون حضور شهردار برگزار شد، اما به دلیل آماده نبودن نظریه سازمان محیط زیست اشکالاتی که وزارتخانه های ارتباطات و مسکن گرفتند مطرح و رئیس جمهور دستور داد همه موانع فوق منطبق با نظر شهرداری رفع شود.

در همین راستا اختلافاتی نیز بر روی تعداد جمعیت، ضریب سفر و مالکیت ماشین وجود داشت که قرار شد دولت همه توان خود را در جهت برآورده کردن خواست شهرداری بکار گیرد و در نهایت تصمیم گرفته شد با تشکیل یک جلسه دیگر این طرح نهایی شود.

* از بودجه پیش بینی شده برای این طرح نگفتید؟

- در این خصوص قرار شد طرح جامع و اقدامات مدیریتی تصویب و پس از برآورد بودجه از سوی شهرداری در این خصوص تصمیم گیری شود.

از سوی دیگر، شهرداری معتقد بود تعداد اتوبوسهایی که سازمان شهرداریها و وزارت کشور به ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص داده اند کمتر از میزان نیاز است و این ناوگان به بیش از یازده هزار اتوبوس دیگر نیازدارد، که مقرر شد به تعدادی که در طرح جامع دیده شده اتوبوس در اختیار شهرداری قرار گیرد.

ضمن اینکه شهرداری اصرار داشت که اتوبوسها گازوئیل سوز باشند که با وجود مخالفت ستاد حمل و نقل ومدیریت سوخت، پلیس و وزارت کشور این امر نیز به تصویب رسید.

* آقای رویانیان! همان طور که شما بهتر از ما می دانید شهرداری به دفعات اعلام کرده اعتبار مورد نیاز برای خرید اتوبوس در اختیارش قرار نگرفته است. شما این موضوع را تایید می کنید؟

- ظرف سه سال گذشته بیش از سه هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تحویل داده شده است. شهرداری می گوید در حال حاضر شش هزار اتوبوس فعال دارد. این در حالی است که سه هزار دستگاه ظرف سه سال اخیر وارد ناوگان اتوبوسرانی شده و قرار است تا پایان سال هزار دستگاه اتوبوس دیگر نیز به شهرداری تحویل داده شود که بیش از 80 درصد منابع مورد نیاز آن را دولت تامین کرده است.

* اما جایگاههای گاز برای همین تعداد اتوبوس نیز مشکل دارند و در پیک مصرف گاز تعدادی از اتوبوسها از شبکه خارج می شوند، چطور قبل از حل مشکل جایگاه اتوبوس اضافه می کنید؟

- در حال حاضر 10 جایگاه عرضه گاز طبیعی در اختیار ناوگان اتوبوسرانی قرار دارد و چند جایگاه دیگر نیز قرار است به این مجموعه اضافه شود. اگر جایگاه کم است خوب زمین در اختیار ما بگذارند که جایگاه بسازیم یا اتوبوس گازوئیل سوز تحویل می دهیم ضمن اینکه قرار است 4800 مینی بوس نیز نوسازی شود.

* در خصوص آخرین وضعیت مترو توضیح دهید. آیا اعتبارات مورد نیاز تامین شده است؟

- دولت برای مترو تهران امسال 290 میلیارد تومان اعتبار تصویب کرده بود که 200 میلیارد آن تخصیص داده شده، 300 میلیارد نیز شهرداری به این امر اختصاص داده است.

مشکل مترو بحث فاینانس است. منابع حساب ذخیره ارزی هم محدود است اما در حال پیگیری این موضوع هستیم.

در سه سال گذشته 500 میلیارد تومان از سوی دولت و 600 میلیارد از سوی شهرداری به مترو اختصاص داده شده است. اما متاسفانه باز هم در این خصوص کم لطفی می شود. به هر حال، باید اقدام مدیریتی و ضربتی انجام داد. در حال حاضر مشکل عدم همدلی است و تقابل است.

* پس با این وضعیتی که تشریح کردید باید منتظر یک تحول اساسی در بحث حمل نقل عمومی و ترافیک باشیم؟

- در حال حاضر مشکلات و راهکارها مشخص شده است .

* شهردار تهران بارها در خصوص مشکلات سامانه حمل و نقل و ترافیک صحبت کرده است . چرا این جلسات این قدر دیر و در زمان اوج بحران برگزار شد؟

- اوایل دولت نهم نیز یک جلسه در این باره برگزارو مشکلات مطرح شد که متاسفانه بحث به رسانه ها کشیده شد. باید به این نکته توجه داشت که مشکلات مالی هیچ گاه برطرف نمی شود، ضمن اینکه مشکل ترافیک بیشتر مدیریتی است تا اعتباری.

من به عنوان یک سرباز از فرمانده سابق خود جناب قالیباف تقاضا دارم با هماهنگی با ستاد در صدد رفع این مشکل برآیند.

* آقای رویانیان! برویم سر بحث شیرین و داغ بنزین. ظاهرا برای آزاد سازی قیمت بنزین در سال آینده طرحهایی در دولت در حال بررسی است، این در حالی است که قیمت حاملهای انرژی باید تا سال 1391 واقعی شوند. آیا با گذشت حدود بیست ماه از سهمیه بندی فکر نمی کنید با آزادسازی قیمت طرح سهمیه بندی با این هزینه گزاف زیر سئوال برود؟



تحت هیچ شرایطی قرار نیست کارت سوخت از سیستم فعلی حذف شود و به عنوان عامل در جهت کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق در سامانه مدیریت سوخت کشور باقی خواهد ماند. رویانیان:

- تحت هیچ شرایطی قرار نیست کارت سوخت از سیستم فعلی حذف شود و به عنوان عامل در جهت کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق در سامانه مدیریت سوخت کشور باقی خواهد ماند.

اما در خصوص آزاد سازی قیمت باید عرض کنم که بر اساس قانون توسعه حمل و نقل دولت موظف است تا پایان سال 1390 قیمت حاملهای انرژی را آزاد کند.

بر اساس این قانون تا سه سال دیگر برای اجرای این طرح زمان باقی است. اما در حال حاضر بحث طرح تحول اقتصادی مطرح شده است که براساس آن باید قیمت سوخت آزاد شود که البته اجرای آن بستگی به نظر دولت و مجلس دارد .

* در خصوص چگونگی آزاد سازی قیمت بنزین، تصمیمی اتخاذ شده است؟

در حال حاضر چند فرضیه در دولت مطرح است که سهمیه یکجا یا تدریجی قطع شود. مثلا ممکن است بخشی از سهمیه حفظ و بخشی آزاد شود یا به صورت ناگهانی قیمت آزاد اعلام و اجرایی شود.



- در حال حاضر چند فرضیه در دولت مطرح است که سهمیه یکجا یا تدریجی قطع شود. مثلا ممکن است بخشی از سهمیه حفظ و بخشی آزاد شود یا به صورت ناگهانی قیمت آزاد اعلام و اجرایی شود اما به طور دقیق نمی توان اظهار نظر کرد و این موضوع که سهمیه بندی تدریجی قطع شود یا یک دفعه یا در یک پروسه زمانی هنوز مورد بحث و بررسی است.

* پس تکلیف کسانی که بنزین خود را ذخیره کرده اند که در ایام عید یا تابستان استفاده کنند چه می شود؟

- مطمئنا در این خصوص بهترین تصمیم با در نظر گرفتن منافع مردم اتخاذ خواهد شد و در این راستا تلاش می کنیم حقی از کسی ضایع نشود.

* اما این موضوع کاملا مشهود است که زیرساختها برای آزادسازی قیمت بنزین در ایران هنوز آماده نشده است؟

- برای پاسخ به این پرسش باید بگویم که برای اجرای این طرح باید دست به اقدامات غیر قیمتی بزنیم. به طور مثال، در بخش اتوبوس و کامیون بین شهری به دلیل اینکه نرخها دولتی است دچار مشکل نخواهیم شد.

اما در تاکسیرانی به طور قطع به مشکل بر خواهیم خورد. چون در حال حاضر سامانه نظارتی قوی در عملکرد تاکسی ها وجود ندارد باید با نصب GPS""میزان پیمایش را کنترل یا سیستم نظارت مردمی ایجاد کنیم این مسائل باید به طور جدی بررسی شود.



بر اساس بررسیهای انجام شده در صورت آزادسازی قیمت سوخت و رسیدن قیمت هر لیتر بنزین به 300 تومان کرایه تاکسی تنها 40 تومان به ازای هر نفر افزایش می یابد. رویانیان:

در بحث آزادسازی قسمت سوخت همه احتمالات بررسی شده است. به طور مثال بر اساس بررسیهای انجام شده در صورت آزادسازی قیمت سوخت و رسیدن قیمت هر لیتر بنزین به 300 تومان کرایه تاکسی تنها 40 تومان به ازای هر نفر افزایش پیدا می کند و اینکه مردم یا تاکسیرانها احساس کنند که کرایه تاکسی سه برابر می شود نادرست است.

در بخش اتوبوس شهری نیز باید بلیت الکترونیکی تعریف و میزان جابجایی مسافر ثبت شود، برای این منظور به یک سیستم قوی و منسجم نیاز است.

همچنین اتوبوس و کامیونهای فرسوده با عمر 25 سال از رده خارج می شود تا میزان مصرف کاهش پیدا کند، ضمن اینکه در حال حاضر این اقدامات غیر قیمتی پیشنهاد شده است تا در صورت آزادسازی قیمت سوخت تبعات منفی آن کنترل شود.

* پس طرح منطقه ای کردن بنزین فعلا از دستور کار خارج شده است؟

- در حال حاضر نرم افزار مربوط به اجرای این طرح آماده است و در صورت عدم آزادسازی قیمت سوخت طرح منطقه ای کردن سهمیه بنزین اجرایی خواهد شد چون منطقی نیست سهمیه بنزین در کلانشهرها و شهرهای کوچک به یک اندازه باشد.

* اخیرا رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اعلام نارضایتی از واردات بنزین اعلام کرده که وزارت نفت باید در قیامت پاسخگو باشد. احمد توکلی گفته است با وجود تذکرات داده شده ، ستاد حمل و نقل سوخت اقدام با ارائه سهمیه های خاص نظیر سهمیه نوروزی و غیره کرده است و سهمیه های مازاد فعلی را کاهش نداده است؛ در این خصوص چه پاسخی دارید؟

- من سیاسی نیستم. آقای توکلی شخصیتی متدین و متخصص است و می تواند نظر خود را بگوید من هم در مقام پاسخگویی نیستم.

* اما بخشی از این موضوع مربوط به شما است. موضع ستاد در این خصوص چیست؟ ارائه سهمیه های ویژه واقعا لازم بود؟

- قبل از پاسخ به این سئوال باید بگویم که آقای توکلی استاد من است و به هیچ عنوان قصد مناظره ندارم.اما در پاسخ به این پرسش باید بگویم که بله لازم بود. چون مردم در آن مقطع از ترس کمبود بنزین سفر نمی رفتند.



در پاسخ به آقای توکلی که شخصیتی متدین و متخصص و استاد من هستند، باید بگوییم با فرمولهای صرفا اقتصادی نمی توان کشور را اداره کرد. رویانیان :

باید به این نکته توجه داشت که با فرمولهای صرفا اقتصادی نمی توان کشور را اداره کرد. سفر، تفریح و نشاط نیاز طبیعی هر فردی است و نمی توان آن را از مردم دریغ کرد.از سوی دیگر رستورانها، هتلها و دیگر مراکز تفریحی و دیدنی نیز در معرض خطر قرار داشتند.

اگر مردم به سفر نروند بازار این مشاغل کساد می شود و ضربه بدی می خورند. دولت مسئول اجرای بی قید و شرط سهمیه بندی نیست و در برخی موارد باید حق را به مردم داد.این در حالی است که کوپنهایی که در اختیار استانداریها قرار گرفته بود نیز جمع آوری شده و خودروهای دولتی نیز از بنزین آزاد با نرخ 400 تومان استفاده می کنند.

* در حال حاضر تعداد خودروهای تک سرنشین در تهران کم نیست و این امر ترافیک را دو چندان کرده است. چرا سهمیه های سه ماه آخر سال را با توجه به اینکه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز خواستار آن بود کاهش نداده و با آن مخالفت کردید؟

- طرح تحول اقتصادی این موضوع را تعریف کرده بود. با توجه به اینکه گمان می رفت طرح تحول اقتصادی زود به نتیجه برسد فکر کردیم بهتر است یکجا درباره بنزین تصمیم گیری شود.

بنده به دفعات اعلام کرده ام که سهمیه ها از سال آینده کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه اگر طرح تحول اقتصادی اجرایی شود سهمیه بندی حذف خواهد شد.



اگر زمستان سهمیه ها را کاهش می دادیم مردم برای ایام عید نوروز با مشکل مواجه می شدند. بنده به دفعات اعلام کرده ام که سهمیه ها از سال آینده کاهش خواهد یافت. اگر طرح تحول اقتصادی اجرایی شود سهمیه بندی حذف خواهد شد. از سوی دیگر این احتمال نیز وجود داشت امسال نیز مانند سال گذشته با سرمای هوا و کمبود گاز مواجه شویم. بنابراین ترجیح داده شد همه احتمالات در نظر گرفته شود.

* آقای رویانیان! قرار بود درآمد حاصل از صرفه جویی بنزین صرف توسعه امور زیرساختی شود چقدر از این طرح تا کنون محقق شده است؟

- 7 هزار اتوبوس،73 هزار تاکسی، 3 هزار مینی بوس، اعتبار اختصاص داده شده به مترو تهران و سایر شهرهای کشور همه از محل صرفه جویی بنزین حاصل شده است.

* گفته بودید برای گازوئیل سقف فروش تعیین می شود، اما سهمیه بندی در کار نیست! لطفا در مورد این طرح بیشتر توضیح دهید.

- در حال حاضر حدود 75 درصد نفت گاز از طریق کارت سوخت توزیع می شود. این در حالی است که براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته از نیمه اسفند سال جاری این فرآورده فقط با کارت سوخت توزیع و تکلیف 25 درصدی که کارت سوخت ندارند مشخص خواهد شد.



هدف از طرح تعیین سقف برای فروش گازوئیل، کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق این فرآورده است. رویانیان:

بر همین اساس نرم افزاری تهیه شده که بر اساس آن حداکثر نیاز خودروهای دیزلی تعیین و بیش از آن گازوئیل تحویل داده نمی شود. این امر را نمی توان سهمیه بندی تلقی کرد به دلیل اینکه سقف مصرف خودروهای دیزلی در نظر گرفته می شود. ضمن اینکه هدف از اجرای این طرح کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق این فرآورده است.

* در خصوص آخرین وضعیت جایگاههای CNG" " توضیح دهید. کمتر از یک ماه به پایان سال باقی است. اما شرکت ملی گاز هنوز به تعهد خود برای ساخت 1800 جایگاه تا پایان سال عمل نکرده است؟

- در حال حاضر 750 جایگاه عرضه گاز CNG" "در کشور به بهره برداری رسیده و تا پایان سال 145 جایگاه دیگر نیز راه اندازی می شود. اگر تیر ماه سال آینده را به عنوان پایان سال مالی در نظر بگیریم وزارت نفت به تعبیری می تواند به تعهد خود عمل کند.

* اما پایان اسفند ماه باید این تعداد جایگاه در کشور ساخته می شد؟

- درست است من قصد دفاع ندارم. اما به این نکته توجه کنید که در طول سی سال گذشته هیچ جایگاه سوختی در تهران ساخته نشده بود. در سالهای گذشته تعداد جایگاههای" CNG" کمتر از 50 جایگاه بود. این در حالی است که در دهه فجر امسال 23 جایگاه بنزین و گاز در تهران به بهره برداری رسید.

در طول 50 سال گذشته تنها 110 جایگاه عرضه سوخت داشتیم اما این میزان تا پایان سال آینده 2 برابر خواهد شد. ضمن اینکه در طول یکسال گذشته 22 جایگاه سیار عرضه سوخت راه اندازی ودر شش شهرک نیزجایگاه عرضه بنزین راه اندازی شده است. اینها ادامات بزرگی است.هرچند کافی نیست اما باید خسته نباشید گفت.

* در پایان به این پرسش پاسخ دهید که قرار بود ساخت جایگاه در شهرکهای مسکونی اجباری شود؟

- قانون ساخت جایگاه عرضه سوخت در شهرکهای بالای 1500 خانوار در تهران و سایر کلانشهرها ابلاغ شده و وزرات نفت باید تسهیلات مورد نیاز برای ساخت جایگاه را در اختیار مردم قرار دهد.