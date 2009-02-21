امکان افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نرخ سود بانکی ممکن است در سال آینده با توجه به نرخ تورم افزایش یابد، با در نظر گرفتن تمام زمینه ها به نظر می رسد که نرخ سود در سال آینده باید افزایش پیدا کند.

معاون پارلمانی سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی نیز است، اظهار داشت: شرایط به نحوی نیست که نرخ سود کاهش یابد.

به گفته وی این موضوعات به عنوان کارهای کارشناسی در بانک مرکزی در حال بررسی است و نرخ تورم هم اکنون در وضعیتی نیست که بتوان نرخ سود بانکی را کاهش داد .

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه یک رابطه معنا داری بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد، گفت: نرخ سود بانکی باید زمینه افزایش را به خود بگیرد.

وی با اشاره به حمایتهای دولت در برخی مواقع برای افزایش نرخ سود بانکی بیان کرد: اگر دولت علاقه مند به کاهش نرخ سود بانکی است می تواند برای برخی فعالیتهایی که خود تمایل دارد، یارانه در نظر بگیرد یعنی سیاستهای جبرانی بر روی نرخ سود بانکی اعمال کند.

معاون پارلمانی سابق بانک مرکزی گفت: معتقدم که نرخ سود بانکی باید حداقل یک درصد از نرخ تورم بالاتر باشد.

وی از فشار وارد شده به سیستم بانکی با اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود گلایه کرد و با بیان اینکه وضعیت بانکها به لحاظ منابع و مصارف مناسب نیست، افزود: نارضایتی مردم در عدم دریافت تسهیلات بانکی و عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها به دلیل نبود منابع در اختیار بانکهاست.

مستخدمین حسینی بر تجهیز و افزایش منابع بانکها تاکید کرد و گفت: کاهش نرخ سود جذابیتی را برای بانکها ایجاد نمی کند.