13 میلیون تومان هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد آکسفورد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندسی هوا فضا، مهندسی اتومبیل، مهندسی عمران، مدیریت ساختمان، مهندسی مکانیک، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر ارتباطات شبکه، مهندسی نرم افزار کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر تکنولوژی موبایل رشته هایی است که دانشگاه آزاد آکسفورد اقدام به جذب دانشجو می کند.

داوطلبان واجد الشرایط می توانند تا دهم اسفند 87 درخواست و مدارک اولیه لازم را از طریق ایمیل به واحد اکسفورد به نشانی admissions@azadunioxford.org ارسال کنند.

افرادی که از طرف واحد آکسفورد گزینش اولیه شوند باید در آزمون زبان انگلیسی مشابه IELTS که در ایران برگزار خواهد شد شرکت کنند و نمره حداقل چهار را کسب کنند. دانشجویانی که در پایان سال اول نمره لازم IELTS را کسب نکنند می توانند با پرداخت شهریه یکسال دیگر به آموزش زبان ادامه داده و در سال تحصیلی بعد پذیرفته شوند.

تاریخ تقریبی اعزام داوطلبان 10 شهریور ماه 88 خواهد بود. پذیرفته شدگان در این دانشگاه ظرف مدت دو سال موفق به اخذ مدرک کارشناسی و ظرف یکسال موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد خواهند شد.

این دوره ها با همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه کینگستون برگزار می شود و مدرک تحصیلی توسط دانشگاه کیگستون صادر می شود.

هزینه ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد در دوره های یکساله پنج هزار و 950 پوند(درحدود 9 میلیون تومان)، در دوره یکساله دوم در دانشگاه کینگستون و اخذ مدرک BSc هشت هزار و 800 پوند( در حدود 13 میلیون تومان) و در دوره یکساله کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون لندن و اخذ مدرک MSc هشت هزار و 800 پوند(در حدود 13 میلیون تومان) خواهد بود. همچنین هزینه اقامت ماهیانه در این دانشگاه ماهینه 650 پوند ( در حدود یک میلیون تومان) است.

پذیرفته شدگان قبل از دریافت نامه پذیرش باید شهریه سال اول به علاوه ودیعه هزینه مسکن 6 ماه اول اقامت معادل دو هزار و 800 پوند(در حدود چهار میلیون تومان) را به صورت ارز به حساب واحد آکسفورد واریز کنند.