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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۵

حداد عادل در گفتگو با مهر:

وضعیت فرهنگ در بودجه88 رضایتبخش نیست / اظهارنظر انتخاباتی زود است

وضعیت فرهنگ در بودجه88 رضایتبخش نیست / اظهارنظر انتخاباتی زود است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم تاکید کرد که وضعیت اعتبارات بخش فرهنگ در بودجه سال آینده چندان رضایتبخش نیست.

غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با ذکر این نکته یادآور شد: البته اعتبارات فرهنگ در بودجه سال 88 مقداری افزایش دارد؛ اما در قیاس با تورم این افزایش چندان رضایت بخش نیست.

نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصادی از دولت چندان نمی توان انتظار جهش بودجه فرهنگ داشت.

رئیس مجلس هفتم با اشاره به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشت: در شرایط فعلی اقتصادی اگر دولت بخواهد قانون مدیریت خدمات و یا هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند، خیلی گرفتاری خواهد داشت.

حداد عادل در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که پرسید قبلا گفته بودید بعد از اعلام رسمی حضور خاتمی یا میر حسین موسوی در عرصه انتخابات درباره آنان اظهار نظر می کنم ؛ اکنون نظرتان در باره خاتمی چیست؟ گفت: در شرایط فعلی  اظهار نظر دراین مورد زود هنگام  است.

کد مطلب 837330

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