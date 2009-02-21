باید برای حفظ دبیرکلی شنا آسیا چه می کردیم/ عملکرد خود را بازنگری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات کنفدراسیون شنای آسیا (AASF) روز چهارشنبه هفته گذشته در شهر مسقط عمان برگزار شد و رئیس و دبیر کل جدید کنفدراسیون شنای آسیا انتخاب شدند. این در حالی است که وحید مرادی از کشورمان که دو دوره متوالی (ازسال 2001- 2009) مسئولیت دبیرکلی کنفدراسیون شنای آسیا را عهده دار بود، برای سومین بار موفق به کسب این عنوان نشد.

پس از آن زمزمه هایی شنیده شد مبنی بر اینکه کمیته ملی المپیک حمایت های لازم را از رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو کشورمان به عمل نیاورده است.

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با رد این موضوع گفت: کمیته ملی المپیک می بایست چکار می کرد که نکرد؟ ما برای اینکه کرسی دبیرکلی کنفدراسیون شنای آسیا از دست نرود با "شیخ احمد آل فهد آل صباح" تماس گرفتیم و حمایت خودمان را از کاندیداتوری مرادی اعلام کردیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه تصریح کرد: ما به این هم بسنده نکردیم و حمایت خود را به صورت کتبی برای رئیس شورای المپیک آسیا فکس کردیم. اکنون من از شما می پرسم کمیته ملی المپیک می بایست چکار دیگری انجام می داد که انجام نداد؟

افشارزاده در پایان گفت: فدراسیون شنا و در راس آن آقای وحید مرادی باید عملکرد خود را بازنگری کند و ببیند چه اتفاقی افتاده که برای سومین بار برای این پست انتخاب نشده است. من بار دیگر تاکید می کنم که کمیته ملی المپیک تمام تلاش خود را به کار بست تا این کرسی از دست نرود.