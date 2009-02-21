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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۹

طراحی کیت آزمایشگاهی ارزیابی پوکی استخوان در کشور

طراحی کیت آزمایشگاهی ارزیابی پوکی استخوان در کشور

اولین بسته تشخیص آزمایشگاهی(کیت) پوکی استخوان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علوی مدیر عامل شرکت تحقیقاتی حکیمان شرق از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان این خبر گفت: طی تحقیقاتی موفق به طراحی و ساخت نخستین کیت کنترل و ارزیابی "هیدروکسی پرولین" به عنوان شاخص پوکی استخوان شدیم.

وی با بیان اینکه روش رایج برای بررسی پوکی استخوان، دانسیتومتری و عکسبرداری از استخوانها است، افزود: دقت این روش برای پیگیری وضعیت بیماری و نحوه پاسخ به درمان به نحوی است که زمان مناسب برای هر آزمون حداقل یک سال بعد از شروع درمان است.

علوی ادامه داد: دقت این روش ابداع شده که هزینه کمتری را نیز به دنبال دارد به گونه ای است که با فواصل زمانی دو ماهه می توان وضعیت بیمار را سنجید.

مجری طرح هزینه بسیار کمتر، زمان تشخیص بسیار سریع و دقت بسیار بالا نسبت به روشهای معمول را از ویژگیهای بارز و منحصر به فرد این کیت ذکر کرد.

وی دستیابی به دانش فنی استخراج "لاکتوفرین" از شیر، تولید داروهای ضد سرطان از خون و کیت اندازه گیری کلر آزاد شده را از دیگر دستاوردهای این شرکت نام برد.

کد مطلب 837338

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