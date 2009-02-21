شکست سپاهان برابر الاهلی عربستان/ شانس کم نماینده ایران برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای شب گذشته تیم فولاد سپاهان اصفهان با نتیجه 27 بر 23 از تیم الاهلی عربستان شکست خورد تا با تنها یک امتیاز در قعر جدول گروه دوم قرار گیرد. در دیگر دیدارهای شب گشته نتایج زیر بدست آمد:

السد قطر 35- الاهلی قطر 31

السد لبنان 21- النور عربستان 27

القادسیه کویت 22- الفحیحیل کویت 25

در گروه اول این رقابتها تیم النور عربستان صعود خود را به جمع چهار تیم برتر قطعی کرده است. تیم السد قطرو السد لبنان نیز هر کدام با دو امتیاز مشابه و تفاضل گل در رده دوم و سوم قرار دارند. تیم الاهلی قطر نیز با یک امتیاز چهارم است.

در گره دوم تیم الاهلی عربستان با چهار امتیاز صعود خود را به دور بعدی مسجل کرد. الفحیحیل کویت با دو امتیاز دوم و تیم القادسیه کویت قهرمان دوره پیش این رقابتها با یک امتیاز سوم است. تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز با یک امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده چهارم قرار گرفته است تا شانس کمی برای راه یابی به مرحله نیمه نهایی داشته باشد. برنامه بازیهای امروز بدین شرح است:

* السد لبنان - السد قطر

* النورعربستان - الاهلی قطر

* الفحیحیل کویت - فولاد مبارکه سپاهان

* القادسیه کویت - الاهلی قطر

یازدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا با حضور 15 تیم از 24 بهمن ماه آغاز و تا ششم اسفند در جده عربستان برگزار می شود.