ولی‌الله خبره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتظار می‌رفت دستگاههای مسئول در ارتباط با طرح کاهش آلودگی هوا فعالتر عمل کنند که متاسفانه بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد اقدامات چندان جدی نبوده است.

تشدید آلودگی هوا به خصوص در سال‌های اخیر در تهران و شهرهای پرجمعیت و همچنین صدمات جسمانی ناشی از این معضل باعث شده تا دستگاه قضایی نیز وارد این مقوله شود.

اخیراً در پی اعلام دادستانی کل کشور مبنی بر بررسی شکایات مردمی از آلودگی هوا و پرداخت خسارت به خانواده متوفیان ناشی از آلودگی هوا، سازمان پزشکی قانونی نیز اعلام آمادگی کرده به تمام شکایات شهروندان در این خصوص رسیدگی خواهد کرد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به گزارش سازمان بازرسی از وضعیت آلودگی هوا و اقدامات دستگاههای مسئول در این باره اشاره کرد و به مهر گفت: سازمان بازرسی در سال 85 و امسال گزارشی از اقدام‌های دستگاهها درباره کاهش آلودگی هوا تهیه کرد که رضایت سازمان را جلب نکرد.

خبره خاطرنشان کرد: گزارش سازمان بازرسی از وضعیت آلودگی هوا و اقدامات دستگاهها در اجری طرح کاهش آلودگی هوا به مقامات مسئول همچون ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت صنایع، معاونت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و سایر دستگاهها ارسال شده است.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بناست در سال 88 نیز سازمان بازرسی کل کشور گزارشی ویژه از وضعیت آلودگی هوا و اقدام‌های انجام شده از سوی دستگاهها تهیه کند.