۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

طرح مطالعاتی بزرگترین قلعه تاریخی ایلام تهیه می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام گفت: طرح مطالعاتی بزرگترین و منحصر به فرد ترین قلعه تاریخی این استان تهیه می شود.

مسعود اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: قلعه تاریخی "شیاخ" به عنوان بزرگترین و منحصربه فردترین قلعه تاریخی استان ایلام، طرح مطالعاتی آن در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: قلعه تاریخی شیاخ متعلق به دوره ساسانی و در روستای بردی از توابع بخش زرین آباد واقع در شهرستان دهلران قرار دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه این قلعه تاریخی بزرگترین قلعه تاریخی غرب کشور نیز محسوب می شود، خاطرنشان کرد: پس از عملیات مطالعاتی و نقشه برداری، عملیاتهای اجرایی این قلعه تاریخی آغاز می شود.

اسکندری عنوان کرد: علاوه بر انجام طرح مطالعاتی، عملیاتهای گمانه زنی و باستان شناسی نیز انجام می شود.

543 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

