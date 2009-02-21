شجاعی صائین: ارزانی کتاب سیستم توزیع کتاب را مختل کرده است

علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: صنعت نشر کشور بعد از پیروی انقلاب اسلامی تحولات مثبتی داشت که البته گاهی این تحولات پیامدهایی منفی نیز به دنبال داشته‌است.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی افراد زیادی تحت تاثیر آزادی بوجود آمده اقدام به تالیف کتاب نمودند و همین فضا موجب شد تعداد عناوین کتاب منتشر شده افزایش چشمگیری یابد و همین امر اگرچه موجب پیشرفت شد اما زمینه را برای انتشار آثار نه چندان قوی هم فراهم کرد.

شجاعی صائین در ادامه صدور مجوزهای بی رویه برای تاسیس انتشارات جدید را از دیگر عوامل تاثیرگذار در تیراژ کتاب خواند وخاطر نشان کرد: تاکنون 9 هزار مجوز تاسیس نشر صادر شده که از این تعداد تنها 4 هزار ناشر فعال هستند، با این وجود باز بررسی دو هزار تقاضا برای صدور مجوز نشر در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل خانه کتاب با بیان اینکه باید ضوابطی برای جلوگیری از آثار ضعیف ایجاد شود، تصریح کرد: آثار ضعیفی که منتشر می شود در پائین آمدن تیراژ تاثیر زیادی دارد، اگر تعداد کتاب محدودی اما کیفیتی بالا منتشر شود موجب افزایش تقاضا برای کتاب می‌شود.

وی در ادامه گفت: اطلاع رسانی در حوزه کتاب نیز ضعیف است و نویسندگان امکان ارتباط با ناشران را ندارند. برای فعال شدن صنعت نشر کشور ناشران باید تعامل گسترده‌ای با نویسندگان و مخاطبان برقرار کنند و این تعامل به شناخت نیازهای جامعه کمک زیادی می‌کند.

شجاعی صائین همچنین با بیان اینکه شبکه توزیع کتاب در کشور ما اشکالات فروانی دارد، یادآور شد: سیستم توزیع کتاب توسعه لازم را پیدا نکرده است و نویسنده پس از انتشار اثرش خبری از نشانی فروش آنها ندارد تا بتواند کتاب را تهیه کند؛ چه برسد به مخاطبانش که هیچ اطلاعی درباره انتشار کتاب ندارند.

مدیر عامل خانه کتاب یکی دیگر از مشکلات شبکه توزیع کتاب را ارزان بودن قیمت کتاب در کشور خواند و گفت: ارزان بودن کتاب موجب می‌شود توزیع کننده رقبت چندانی برای کارش نداشته باشد، چراکه تنها 20 درصد از سود فروش کتاب به توزیع کننده می‌رسد و بنابراین توزیع کنندگان رغبتی به توزیع این کتابها ندارند.

شجاعی صائین در پایان با بیان اینکه بسترسازی برای گردش مالی مطلوبتر سرمایه‌ها در صنعت نشر از جمله راهکارهای افزایش تیراژ در کشور است، تاکید کرد: اگر گردش مالی در صنعت نشر روانتر باشد، ناشران سود بیشتری به دست می‌آورند و می‌توانند بخشی از سود را برای آگهی و تبلیغات هزینه کنند و طبیعی است که سرمایه‌گذاری در این بخش منجر به فروش بیشتر و افزایش تیراژ می‌شود.