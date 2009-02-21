کرباسچی درستاد کروبی نیست/حمایت کارگزاران ازکاندیدای واحد اصلاح طلبان

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این موضوع که گفته می شود در جلسه امروز حزب کارگزاران سازندگی قرار است در خصوص موضع غلامحسین کرباسچی دبیرکل این تشکل تعیین تکلیف شود، اظهار داشت: کارگزاران سازندگی امروز عصر جلسات خود را مانند همیشه برگزار می کند و بحث ویژه ای در این خصوص نداریم.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا واقعا شکافی بین اعضاء ودبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در چگونگی حمایت از کاندیدای جبهه اصلاحات در انتخابات آتی وجود دارد یا خیر، افزود: هیچ شکافی بین اعضا و دبیرکل حزب وجود ندارد و وضعیت حزب با گذشته تفاوتی نکرده است.

عطریانفرادامه داد: آنچه که موضوع را تا اندازه ای حساس کرده، برخی تبلیغات نسبت به حضور کرباسچی درستاد انتخاباتی کروبی است که کرباسچی تا کنون این موضوع را تائید نکرده وارتباط وی با کروبی مانند ارتباطات معمولی است که برخی افراد با یکدیگر دارند.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی همچنین گفت: موضوع اختلاف دبیرکل و برخی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی با یکدیگر واقعیت خارجی ندارد و تنها فضای رسانه ها بخصوص رسانه های رقیب به این موضوع دامن می زنند.

وی درپایان خاطرنشان کرد: اعضای حزب کارگزاران سازندگی مطابق با مصوبه حزب در انتخابات ریاست جمهوری دهم از کاندیدای واحد جبهه اصلاحات حمایت خواهد کرد.